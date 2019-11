Alessandria | esplode cascinale | morti due vigili del fuoco

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) (Adnkronos) – Due, tre feriti e un disperso sono il bilancio di un’esplosione verificatasi nella notte in undisabitato a Quargneto, in provincia di. Le vittime sono duedelintervenuti per spegnere un incendio e investiti dall’esplosione. I feriti sono altri due pompieri e un carabiniere. Non sarebbero in pericolo di vita. All’appello manca ancora una quinta persona, un altro vigile del: per questo motivo i soccorritori sono comunque ancora al lavoro tra le macerie.Ancora presto, fanno sapere gli investigatori per fare un’ipotesi sulle cause anche perché al momento gli sforzi sono concentrati nella ricerca del disperso. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, a causare l’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas che potrebbe non essere di origine accidentale.L'articolo, ...

Agenzia_Italia : ?? == Esplode una cascina, morti due #vigilidelfuoco vicino ad #Alessandria #Quargnento - Agenzia_Ansa : Due i pompieri morti nell'esplosione di un edifico in provincia di #Alessandria, messo in salvo un disperso - Agenzia_Ansa : Esplode palazzina in provincia di #Alessandria: un vigile del fuoco morto e altri due dispersi -