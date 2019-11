Alessandria | ecco i nomi dei tre vigili del fuoco morti nell' esplosione

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Antonio, Marco e Matteo. Sono idei tredelquesta notte, dopo il crollo di una cascina disabitata, vicino ad, causato da un'. Appartenevano tutti al comando provinciale died erano intervenuti di notte, intono alle due, forse per domare un incendio o a seguito di un'. Poi, mentre erano intentie operazioni di messa in sicurezza, ci sarebbe stata un'altra, che per i tre pompieri è stata fatale. Altri duedel, colleghi delle vittime, e un carabiniere sarebbero rimasti feritia deflagrazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. Una delle piste seguite dagli inquirenti porta all'origine dolosa dell'eplosione: in questo caso, se la teoria venisse confermata dalle prove, potrebbe essersi trattato di una trappola.Intanto è lutto nazionale, per la morte di Antonio Candido, Marco Triches e ...

medeadicyta : RT @CostantinoUSB: Il Corpo Nazionale è in lutto. Due vigili del fuoco sono morti e un altro è rimasto ferito nell’esplosione di una casci… - primitivozero : RT @CostantinoUSB: Il Corpo Nazionale è in lutto. Due vigili del fuoco sono morti e un altro è rimasto ferito nell’esplosione di una casci… - CronacaSocial : ?? Esplode palazzina nell’Alessandrino: morti 3 vigili del fuoco. Ecco cos'è stato appena trovato nel luogo della de… -