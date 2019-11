Alessandria | chi sono i tre Vigili del fuoco morti nella cascina esplosa a Quargneto

Alessandria - chi sono i vigili del fuoco morti nell’esplosione : Nino Candido - Matteo Gastaldo - Marco Triches. Conte : «Eroi» : Tre vigili del fuoco morti a Quargnento, in provincia di Alessandria. I tre pompieri, tutti appartenti al comando di Alessandria, erano intervenuti nella notte in seguito all’esplosione di una cascina disabitata e sono rimasti uccisi dal crollo dell’edifico. I Carabinieri al momento seguono la pista dolosa, in quanto sarebbero stati ritrovati degli inneschi sulla scena del dramma. Una vera e propria tragedia ha scosso il corpo dei ...

Alessandria - esplode cascina : morti 3 pompieri. Ipotesi dissidi familiari - inchiesta per omicidio plurimo e crollo : Tragedia in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco sono morti e altre tre persone, tra cui un vigile e un carabiniere, sono rimaste ferite nell'esplosione di una cascina. È...

Nino - il pompiere morto ad Alessandria si chiedeva : “Quanto vale la vita di un vigile del fuoco?” : "Lavoriamo in silenzio e abbiamo imparato a morire senza fare troppo rumore, Per quanto tempo ancora?" si chiedeva condividendo un messaggio sui social Nino Candido, il più giovane pompiere morto nelle scorse ore insieme ad altri due colleghi a seguito di una esplosione che ha distrutto una villa a Quargnento, in provincia di Alessandria.Continua a leggere

Esplosione Alessandria - i vicini : "Sentivamo i superstiti chiamare i vigili intrappolati" : "A un certo punto sento uno scoppio esagerato. L'onda d'urto mi ha lasciato senza fiato. Sentivo i superstiti chiamare i loro compagni per nome. Poi sono entrato e ho visto la scena". È il drammatico racconto, tra le lacrime, di uno dei testimoni dell'Esplosione di un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria, che ha causato la morte di tre pompieri di 47, 38 e 32 anni e il ferimento di altri due vigili del fuoco e un carabiniere. "Ho ...

Matteo - Marco e Antonio. Chi erano i vigili del fuoco vittime dell'esplosione ad Alessandria : Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches di 38 e Antonio Candido di 32, sono i tre vigili del fuoco morti nell’esplosione della cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria. “Temiamo sia un fatto doloso”, ha dichiarato il procuratore capo, Enrico Cieri dopo essere arrivato nel luogo cui sono rimasti uccisi i tre vigili del fuoco.Matteo Gastaldo è stata l’ultima delle vittime estratta ...

Esplosione Alessandria - vigili del fuoco : “E’ stato un attentato - hanno trovato inneschi” : Adnkronos è in possesso di un audio dei vigili del fuoco in cui si parla espressamente di attentato, di bombole posizionate in modo da far esplodere palazzina. “Il capo del corpo ci ha radunato tutti per fare il punto della situazione – racconta un pompiere – e ci ha detto che le bombole erano messe in modo per far esplodere la palazzina. Un attentato studiato male, sembra che i colleghi sono arrivati che già c’era stata ...

Alessandria - esplode cascina : morti tre vigili del fuoco. Trovati inneschi e un timer : La tragedia a Quargnento: altrei tre feriti nella doppia esplosione. L'ipotesi: attirati in una trappola

Nino Candido - Marco Triches e Matteo Gastaldo : chi sono i vigili del fuoco morti ad Alessandria : La tragedia a Quargnento:altri tre feriti nella doppia esplosione. Marco Triches, 36 anni, Matteo Gastaldo, 47 anni, e Antonio Candido, 32 anni, sono morti nel crollo di una cascina. L'ipotesi dolosa è molto concreta.Continua a leggere

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

Maltempo - alluvione in provincia di Alessandria : un morto e due dispersi. Crolla una chiesa in Liguria : Disastro Maltempo in provincia di Alessandria dove tre persone risultano disperse. Si tratterebbe di due anziani e di un tassista. Almeno 130 sono gli sfollati, diverse le strade interrotte, frane e allagamenti (foto da Twitter). Diverse strade ex statali e provinciali sono state chiuse, in particol

Maltempo Piemonte : domani scuole chiuse ad Alessandria - ansia per la piena del Bormida : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche ad Alessandria, che si aggiunge a una serie di comuni della provincia, colpita dal forte Maltempo che è proseguito anche nella tarda serata. Lo ha disposto il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Alessandria c’è apprensione per la piena del fiume Bormida, attesa nella nottata, con valori vicini al livello di pericolo, anche se non dovrebbe esservi rischio per le persone: gia’ ...

DIRETTA LECCO Alessandria/ Streaming video tv : Chinellato sfida Eusepi - Serie C - : DIRETTA LECCO ALESSANDRIA Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C