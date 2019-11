Alessandria | cascina esplosa | la pista del dissidio familiare dietro la morte dei tre

Alessandria - chi sono i tre Vigili del fuoco morti nella cascina esplosa a Quargneto : sono uno originario di Reggio Calabria e due di Alessandria i tre Vigili del fuoco vittime dell’esplosione la notte tra lunedì e martedì nella cascina esplosa in via Francesco d’Assisi a Quargnento, nell’alessandrino. Calabrese era Antonio Candido, Nino per gli amici, 32 anni. Si era però trasferito in Piemonte, ad Albenga, dove viveva con la moglie e con due pitbull. Aveva frequentato l’istituto “Augusto ...

Esplosione Alessandria - la cascina distrutta vista dall'alto. VIDEO : Tre vigili del fuoco hanno perso la vita nella notte tra lunedì e martedì 5 novembre nell’Esplosione che si è verificata all’interno di una cascina a Quargnento, piccolo comune a una manciata di chilometri da Alessandria (FOTO). Le immagini girate dall’alto con l’elicottero mostrano quel che resta dopo la deflagrazione che, secondo gli inquirenti, avrebbe origine dolosa. Le vittime si chiamavano Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, ...

Alessandria - esplosione in cascina disabitata : 3 pompieri morti e 3 feriti. Procura : “Deflagrazione voluta e deliberatamente determinata” : È stata un‘esplosione “voluta e deliberatamente determinata” quella avvenuta questa notte in una cascina disabitata di Quargneto, in provincia di Alessandria, nella quale sono morti tre uomini dei vigili del fuoco. A dirlo è il Procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, dopo un sopralluogo sul posto: “Dagli elementi acquisiti temiamo sia stato un fatto doloso”, ha aggiunto definendo quanto accaduto “una ...

