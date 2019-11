Alberto De Pisis racconta la storia con Taylor Mega | Sapeva che ero gay

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, trasmessa lunedì 4 novembre, è apparso tra gli ospiti in studioDe, l'ormai noto ex fidanzato gay di. L'influencer, che ha stregato i telespettatori della sedicesima edizione del Grande Fratello 16, aveva rivelato ai suoi follower, attraverso una recente Instagram story, di aver avuto in passato una relazione importante con un ragazzo dichiaratamente gay. E lo stesso ragazzo omosessuale, con cui era stata in passato, ha deciso di rompere il silenzio rilasciando un'intervista al settimanale Novella 2000, per poi presentarsi da Barbara d'Urso.L'esperto di comunicazione, giovane e bello, ha confidato di aver avuto un rapporto limpido, all'insegna di sentimento e sesso, con l'influencer del Gf16, e senza alcun tipo di interesse mediatico. "Era una ragazza fragile. Una ragazza naïve-ha esordito così ...

BlitzQuotidiano : Taylor Mega, ex fidanzato gay Alberto De Pisis: “E’ stata l’unica donna della mia vita” - zazoomnews : Pomeriggio 5 Alberto De Pisis su Taylor Mega: “Non la riconosco più” - #Pomeriggio #Alberto #Pisis #Taylor - SaCe86 : RT @pomeriggio5: 'Il mio flirt è vero' Alberto De Pisis, ex di Taylor Mega, nella #cabinarossa di #Pomeriggio5 -