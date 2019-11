Alberto Antonello si risveglia dal coma e urla il nome della fidanzata Giulia | non sa che

Alberto Antonello si risveglia dal coma : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) - Alberto Antonello si è svegliato dal coma. Il 19enne, rimasto gravemente ferito nell’incidente di Musile di Piave in cui ha perso la vita la fidanzata Giulia Zandarin, è uscito dal coma farmacologico, e appena sveglio ha immediatamente chiesto di lei, notizia che non gl

Alberto Antonello si sveglia dal coma e chiede di Giulia : Francesca Bernasconi La fidanzata è morta sul colpo dopo lo schianto. Alla guida c'era Alberto, a cui poche ore prima era stata ritirata la patente Alberto si è risvegliato dal coma. Lunedì pomeriggio, il 19enne che guidava la Mercedes coinvolta in un incidente lo scorso venerdì, ha riaperto gli occhi. E il suo primo pensiero è volato alla fidanzata, che quella notte era in macchina con lui. Così, secondo quanto riporta il Corriere ...

“Dov’è Giulia?”. Alberto Antonello si sveglia dal coma - nessuno ha avuto il coraggio di dirgli che la fidanzata è morta : Alberto Antonello si è svegliato, il 18enne rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in cui è morta la sua fidanzata è uscito dal coma. La notizia è trapelata nelle ore scorse. Per Alberto Antonello un ritorno alla vita drammatico, tanto che sembra sia stato necessario sedarlo. Alberto Antonello ha immediatamente urlato il nome della compagna, non sapendo che la stessa fosse morta ormai da giorni. E domani si terranno i funerali ...

Alberto Antonello si risveglia per pochi minuti dal coma e grida il nome di Giulia : ora dovranno dirgli che è morta : Alberto sta meglio. E’ quanto fa sapere il padre, Franco Antonello, che nei giorni scorsi aveva espresso apprensione per le condizioni del figlio, in coma dopo l’incidente in cui la fidanzata Giulia Zandarin, 18enne, aveva perso la vita. Alberto è stato risvegliato dal coma ieri pomeriggio e il suo primo pensiero è stato per la ragazza. Ha chiesto di lei, urlando il suo nome. Nessuno, ancora, ha avuto il coraggio necessario per ...

Incidente Musile di Piave - Alberto Antonello si sveglia dal coma : “Come sta la mia Giulia?” : Si è risvegliato dal coma Alberto Antonello, il 19enne figlio di Franco, che con la sua storia ha ispirato il film di Salvatores, rimasto coinvolto nell'Incidente stradale di Musile di Pieve venerdì scorso. Appena ha aperto gli occhi ha chiesto della sua fidanzata Giulia, ma nessuno ha avuto il coraggio di dirgli che la ragazza è morta nello schianto. Domani sono in programma i suoi funerali.Continua a leggere

“La decisione dei medici”. Le condizioni di Alberto - il figlio di Franco Antonello : Il fratello di Andrea e figlio di Franco resta in coma. Abbiamo imparato ad amare i parenti del 19enne ora in estrema difficoltà grazie alle Iene, alla pubblicazione del libro del loro viaggio in America: “Se mi abbracci non aver paura” e recentemente anche il film di Gabriele Salvatores, “Tutto il mio folle amore”, presentato all’ultima mostra di Venezia.Ora però ad aver bisogno di attenzione, cure e amore è Alberto, il figlio minore che è ...

Incidente a Musile di Piave : Alberto Antonello resta in coma - medici rinviano il risveglio : Il ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto nello spaventoso Incidente stradale di Musile di Piave in cui ha perso la vita la fidanzata di 18 anni, Giulia Zandarin, resta ricoverato nel reparto di Rianimazione nell'ospedale dell'Angelo di Mestre dove i medici lo tengono sedato e in coma a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto.Continua a leggere

Franco Antonello - figlio Alberto in coma dopo incidente/ "Forse un colpo di sonno" : Franco Antonello, figlio in coma dopo incidente stradale a Musile di Piave: morta la fidanzata del ragazzo, Giulia Zanardin. "Forse un colpo di sonno".

Alberto - il 19enne in coma dopo un tragico incidente - è il figlio di Franco Antonello - l’uomo che ha dedicato la vita al primogenito autistico : In un tragico incidente avvenuto durante il rientro da una festa di Halloween verificatosi a Musile di Piave (Venezia) è morta una ragazza di 18 anni, Giulia Zandarin. Ora si scopre che il giovane di 19 anni coinvolto dal sinistro e finito in coma è il figlio di Franco Antonello, l’imprenditore che ha praticamente dedicato la sua vita ad Andrea, l’altro figlio autistico. La loro storia ha ispirato la scrittura del romanzo ‘Se ti abbraccio non ...