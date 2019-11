Al Napoli non basta Lozano

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019), 5 nov. (Adnkronos) – Alnonper tornare alla vittoria, finisce 1-1 al San Paolo con il Salisburgo ma restano immutate le possibilità per la squadra di Ancelotti di passare agli ottavi di . Ancelotti chiedeva ai suoi una grande prestazione contro il Salisburgo per uscire dalla piccola crisi e per farlo si era affidato alla coppia d’attacco-Mertens, lasciando in panchina Milik, con Maksimovic al posto di Manolas al centro della difesa, il risultato non è piano ma la prestazione è stata sicuramente buona. Ilparte bene e al 5′ con un destro da fuori di Insigne, Onguené devia di testa e costringe Coronel al miracolo. Risponde subito il Salisburgo con Onguene’ che dopo aver rischiato l’autogol, si divora la chance per il vantaggio con un colpo di testa che finisce a lato da due passi. Poi ilspreca al ...

