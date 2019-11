“Aiuto | stiamo morendo tutti” Esplosione ad Alessandria | la telefonata choc di Roberto

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019) “Manda qualcuno perché è esploso tutto, manda tutti, (…) son feriti, son feriti, siamo tutti feriti. Tutti quanti. Manda veloce”. E’ l’audio della, pubblicata sul sito dell’Adnkronos, che il carabiniereBorlengo fa alla centrale operativa pochi istanti dopo l’della cascina in via San Francesco D’Assisi, a Quargnento, ad. Nella tragedia hanno perso la vita 3 pompieri. “Riesci a stare al telefono?” gli chiede il collega mentre in sottofondo si distinguono strazianti le urla e i lamenti dei feriti. “Ci provo – risponde il militare – sto male, io ve lo dico, sto sotto qualcosa, non so cosa, sto malissimo”. “mi confermi che sei in strada a Ronco?”, lo incalza il collega dalla sala operativa.“Eh sì, praticamente vedi la nostra macchina Pasquà? Mandali tutti – lo prega– siamo cotti Pasquà, siamo tutti cotti Pasquà. Digli di fare in ...

