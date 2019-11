Accordo sul clima | Trump formalizza il ritiro degli Usa

Accordo sul clima - formalizzato il ritiro Usa : Occorrerà un anno per il definitivo disimpegno degli Stati Uniti. Macron a Shanghai: ora decisiva la collaborazione tra Cina e Unione europea.

Gli Stati Uniti hanno avviato formalmente la procedura per uscire dall’Accordo sul clima di Parigi : Il governo degli Stati Uniti ha avviato formalmente la procedura per uscire dall’accordo sul clima di Parigi, notificando le sue intenzioni – dichiarate dal presidente Donald Trump poco dopo la sua elezione – alle Nazioni Unite. Oggi era il primo

Cane a spasso sul Grande RAccordo Anulare : salvato da Polizia Stradale : Roma – Un Cane di grossa taglia, di pelo completamente bianco, è stato avvistato da una pattuglia della Polizia Stradale di servizio sul Grande Raccordo Anulare nella giornata di ieri. Gli agenti hanno visto l’animale vagare smarrito tra la prima corsia di marcia e quella di emergenza, mettendo a repentaglio la propria vita e l’incolumità degli automobilisti La pioggia battente ha reso difficili i soccorsi, causando scarsa ...

Il fragile Accordo tra Emirati e Sauditi sullo Yemen : Dopo mesi di tensioni e conflitti, le forze governative Yemenite che appoggiano il presidente Hadi – sostenuto dall’Arabia Saudita – e le formazioni separatiste del Southern Transitional Council (STC) sembrano vicine alla definizione di un accordo.In questo modo le forze militari saudite potranno assumere temporaneamente il controllo della città portuale di Aden, nell’ottica di assicurare la stabilità ...

Inter - Flamengo positivo sul possibile Accordo per Gabigol : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri faranno sicuramente qualcosa in entrata visto che la coperta è corta, come evidenziato dagli infortuni subiti da Sensi, Vecino, D'Ambrosio e Sanchez in queste ultime settimane. Ma prima di muoversi per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, la società punterà in primis a fare cassa per sistemare il bilancio dopo gli investimenti ...

Che Tempo Che Fa - standing ovation per Liliana Segre : "Sull'antirazzismo non è possibile non essere d'Accordo" : "Restituiamo qui, stasera, gli applausi che Liliana Segre non ha avuto in Parlamento". Così Luciana Littizzetto ha invitato il pubblico di Che Tempo Che Fa a tributare un omaggio a Liliana Segre, che qualche giorno fa, in Parlamento, non ha ricevuto né un applauso né un omaggio da parte degli esponenti di CentroDestra, astenutisi peraltro dal voto alla mozione anti odio e antirazzismo presentato dalla Senatrice a Vita. prosegui la ...

Moto2 - Mattia Pasini : “Saltato l’Accordo con Gresini per il 2020 - si vede che i risultati non interessano…” : Non le manda certo a dire Mattia Pasini dopo l’annuncio che è saltato l’accordo con il team Gresini in vista del Mondiale Moto2 2020. Il pilota romagnolo, infatti, attacca senza mezzi termini il team principal, rivelando che dopo che erano avvenute anche le strette di mano, si sarebbe rimangiato l’accordo. Pasini dice la sua, sottolineando la delusione per quanto avvenuto. Andiamo ad ascoltare quanto detto dal pilota romagnolo ...

Giornale : De Laurentiis e Ancelotti si mettano d’Accordo se il var va consultato : Elia Pagnoni sul Giornale coglie una contraddizione sugli interventi del presidente De Laurentiis e l’allenatore Carlo Ancelotti sull’episodio controverso del fallo su Llorente in Napoli-Atalanta. il presidente accusa l’arbitro di non aver nemmeno riguardato l’azione al video, Ancelotti si lamenta perché ormai «siamo arbitrati dagli uomini in cabina». Ma allora mettiamoci d’accordo: da una parte si invoca l’intervento della moviola, ...

Riforme - maggioranza chiude l’Accordo sulle 4 misure “contrappeso” del taglio degli eletti : i testi in Parlamento la prossima settimana : La maggioranza procede spedita sulle Riforme costituzionali concordate per fare da “contrappeso” al taglio del numero dei parlamentari approvato l’8 ottobre scorso. I testi che contengono le quattro misure concordate da M5s, Pd, Iv e Leu saranno depositati in Parlamento nel corso della prossima settimana, come conferma una nota al termine della riunione di maggioranza tenutasi alla Camera alla presenza del ministro per le ...

Migranti - le ong sul memorandum Italia-Libia : “Il rinnovo dell’Accordo è inaccettabile” : Il comunicato congiunto di Sea Watch, Mediterranea, Open Arms, Sea Eye sul memorandum Italia-Libia: "Riteniamo grave l'intenzione da parte del governo italiano di voler confermare un accordo che ha avuto come unico risultato quello di aumentare in modo indiscriminato la violenza e la violazione dei diritti in territorio libico".Continua a leggere

DisAccordo politici/scienziati sul concetto di energia rinnovabile : (A cura del dott. Bruno Carli, socio linceo e membro del Panel Ambiente di EASAC)Sulla rivista internazionale “Global Change Biology, Bioenergy” è stato in questi giorni pubblicato un articolo che sottolinea un grave errore che si sta commettendo nella gestione ambientale. Gli autori sono i 15 esperti del Panel Ambiente di EASAC (European Academies Science Advisory Council), l’associazione delle accademie europee che ...

Manovra - Accordo sulle partite Iva. Detrazioni sanitarie anche con il cash. Braccio di ferro su Radio Radicale : Manovra, le spese sanitarie continueranno a essere detraibili anche per chi paga in contanti. È questa una delle decisioni prese durante il vertice di maggioranza sulla Manovra. Per le altre...

Manovra 2020 - nuovo Accordo : cedolare secca resta al 10% - aumenta tassa sulle vincite : Dopo un vertice di circa due ore il Governo è giunto ad un nuovo accordo sulla Manovra 2020, il cui impianto resta in sostanza lo stesso. Alcune limature sono entrate nella Legge di bilancio, che a questo punto dovrebbe essere impostata nella sua ossatura. L’impianto della Manovra resta quello che si conosce: l’accordo sostanziale c’è. L’incontro è avvenuto in un clima assolutamente tranquillo. Andiamo avanti determinati, ...

Accordo quasi chiuso sulla manovra - ma il chiarimento politico non c'è : A sera l’Accordo è quasi totale, ma solo sulla manovra. La freddezza del dopo Umbria dentro la maggioranza resta. Il leader M5s Luigi Di Maio va al vertice per l’ultima limatura della legge di bilancio quasi controvoglia: c’è, ma se ne va dopo un’ora per le urgenze calabresi ed emiliane dentro il Movimento. E nulla cambia tra lui e il premier, lontani. Tanto che Conte a fine serata sente il bisogno di far ...