A rischio accordo nucleare | l’Iran ricomincia ad arricchire uranio

Brexit - Trump : a rischio accordo con Gb : 20.52 L' accordo di uscita dall'Unione europea raggiunto dal premier britannico Johnson rischia di rivelarsi incompatibile con il trattato bilaterale di libero scambio fra Usa e Gb che Trump ha in mente per il dopo Brexit . Lo ha detto lo stesso presidente americano, intervistato da Nigel Farage, leader degli euroscettici del Brexit Party. "Noi vogliamo commerciare con il Regno Unito, voi volete commerciare con noi, ma questo accordo ad essere ...

The Resident 3 da stasera 22 ottobre - trama 3x01 : accordo rischioso tra Bell e Red Rock : Gli episodi di The Resident 3 debuttano oggi anche in Italia, a distanza di un mese dalla première trasmessa negli Stati Uniti il 24 settembre. Da stasera, su FoxLife, anche il pubblico italiano tornerà a seguire le vicende del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, in particolare dei medici internisti Conrad Hawkins, Devon Pravesh e dell'infermiera Nicolette 'Nic' Nevin. La serie continuerà a raccontare il lato oscuro della sanità ...