“A qualcuno farà molto male” L’annuncio di Giulia De Lellis arriva a ‘sorpresa’ | cosa è

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019) E l’influencer si scoprì scrittrice di successo.Deè stata letteralmente sommersa dalle vendite del suo primo ed unico libro “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” è diventato un vero successo editoriale. La conferma la da la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Sono allibita, scioccata… Lo so che lo dico sempre, ma abbiamo venduto ufficialmente più di centomila copie”. “Se – continua la Dein una sua storia su Instagram – mi avessero detto «Un giorno scriverai un libro!» io avrei detto «no, sicuramente c’è un errore». Se per di più ki avessero detto «venderai centomila copie, anzi anche di più» avrei detto «Ti sei ufficialmente confuso…»”. Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza è il libro cheDeha scritto insieme alla scrittrice Stella Pulpo, ...

spettrotarga : @trail_ringer2s - come un tentativo di romanticizzare certi atteggiamenti (poi probabilmente qualcuno lo farà comun… - ___a__l__e__x_ : RT @annapres70: Vi capita mai di essere pre-incazzati? Come se già sapeste che qualcosa o qualcuno vi farà girare le palle? #PerDireNè ??… - Elisabe93104243 : @canyaman1989 Lo sai che hai irrimediabilmente modificato il rapporto con i fan? Secondo me, qualcuno da ora in poi… -