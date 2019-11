A cento anni incinta | arriva la lettera dall’ospedale per farle tanti auguri

ll 4 novembre di Gino Mazzini reduce che compie cento anni : Alberto Giannoni Dalla vita nella Bassa alla prigionia delle Ss e dei russi È la sua festa: «Purtroppo non posso stare sull'attenti» «Non potrò mettermi sull'attenti». È il cruccio di Luigi Mazzini, reduce della seconda guerra mondiale e dei campi di prigionia tedeschi, che domani festeggia cento anni. Un secolo celebrato insieme all'unità d'Italia e alle forze armate. Un secolo intero tutto trascorso fra Pieve San Giacomo e Sospiro, ...

Giovanni Veronesi : "Nel mondo ci sono centoventi miei falsi autografi di David Bowie" : Nel mondo ci sono più di cento autografi di David Bowie realizzati in realtà da Giovanni Veronesi. Quella che pensate sia la firma della star londinese potrebbe essere invece un falso del regista toscano che diresse Bowie ventun anni fa ne Il mio West.Nessun rischio se la ‘reliquia’ non risale al 1998, ma se il trofeo venne conquistato proprio sul set di quel film, allora dovreste cominciare a preoccuparvi.prosegui la letturaGiovanni ...

Tennis - Ranking ATP (28 ottobre) : Matteo Berrettini entra in top 10. Otto azzurri tra i primi cento - Jannik Sinner numero 93 : Matteo Berrettini è diventato ufficialmente il quarto giocatore italiano di sempre ad entrare tra i primi dieci del mondo. Il romano è da oggi il nuovo numero 9 del Ranking ATP. Un traguardo raggiunto grazie alla semifinale del torneo di Vienna, la seconda consecutiva dopo quella del Masters 1000 di Shanghai. E’ una settimana comunque storica per il Tennis nostrano, infatti l’Italia presenta ben Otto giocatori nella top 100 della ...

Pensioni - Fornero : 'Quota 100 non è riforma - in Italia 45 mila tra i cento e i 110 anni' : "Le Pensioni anticipate a quota 100 non sono una riforma, ma una controriforma di piccole proporzioni alla mia riforma di otto anni fa, con finalità elettorali. Con questa misura per tre anni, fino al 2021, si concederanno eccezioni rispetto alla mia legge del 2011". E' Elsa Fornero a esprimersi sullo sturmento di pensione anticipata introdotto quasi un anno fa dal primo Governo Conte e voluto, soprattutto, da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio. ...

Verona : sopravvissuta al morso di una vipera - oggi festeggia i cento anni : Verona, 11 ott. (AdnKronos) – Verona ha una nuova cittadina centenaria. Si chiama Luigia Marchesini e, oggi, ha festeggiato lo straordinario traguardo assieme alla famiglia e all’assessore Francesca Toffali, che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione oltre a una cornice per ricordare questo importante giorno.La vita della signora Marchesini è stata intensa e ricca di emozioni. Friulana d’origine ha deciso, ...

Hewlett Packard ridurrà il suo personale del 16 per cento nei prossimi tre anni : Hewlett Packard, multinazionale produttrice di computer e stampanti, giovedì ha annunciato che nei prossimi tre anni ridurrà il suo personale del 16 per cento all’interno di un più ampio piano di ristrutturazione aziendale. In tutto verranno tagliati tra 7mila e

La gaffe del Tg1 in prima serata : “cento anni fa nasceva Aldo Moro”. Ma i conti non tornano : Durante l’edizione del Tg1 delle 20.00 di lunedì sera è andata in onda una clamorosa gaffe. Nel corso dell’edizione è stato trasmesso infatti un servizio dedicato al segretario della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse in cui si dice che “cento anni fa nasceva Aldo Moro“. Ma i conti non tornano: Moro è nato infatti a Maglie il 23 settembre del 1916 e non del 1919, per cui i cento anni dalla sua morte non sono ...

Giovanni Toti giù nei sondaggi : Cambiamo è allo 0 - 8 per cento : Parte male il nuovo partito di Giovanni Toti. I sondaggi infatti lo danno allo 0,8 per cento come rileva Quorum-YouTrend da riportato da SkyTg24. Al Pirellone è passato a Cambiamo solo il consigliere bergamasco Paolo Franco, mentre Federico Romani, scrive il Giornale, per ora resta nel gruppo, ma ha

cento anni dalla presa di Fiume - il neo irredentismo fa litigare Italia e Croazia : Polemiche per l'inaugurazione di una statua di D'Annunzio a Trieste nell'anniversario dell'impresa di Fiume. La Croazia ha...