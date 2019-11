Zac Posen chiude il suo brand

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Affida a un emozionato ma abbastanza lapidario post su Instagram lo stilista Zac, il suo personale commento a quella notizia che, immaginiamo, non avrebbe mai voluto dare: «Voglio esprimere tutto il mio apprezzamento al mio straordinario team e a tutti coloro che hanno sostenuto me e il. Devo loro molta gratitudine per il costante sostegno e la dedizione alla Società. Sono grato alla squadra che ha prestato il suo incomparabile talento e impegno lungo tutto il cammino. Rimango incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo creato, e sono fiducioso nel futuro. Love ZP» Fine di un’avventura, insomma, iniziata nel 2001, di buon successo per un discreto numero di anni – Zac è diventato popolare anche per il grande pubblico, grazie alle sue partecipazioni televisive, come giudice del reality Project Runway – e giunta ora a quello che si è rivelato un punto ...

