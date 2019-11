Fonte : blogo

(Di lunedì 4 novembre 2019) Dopo le incursioni promozionali che l'hanno visto saltellare nei palinsesti radio-tv Rai,è pronto a tornare in tv come paladino dell'OTT Rai e a conquistare il pubblico con, in onda da oggi, lunedì 4, a venerdì 8 novembre alle 20.30 in diretta su Rai 1 e in simulcast su RaiPlay. Si tratta di un'antedello show vero e proprio che debutterà mercoledì 13 e che sarà visibile solo sulla piattaforma web della Rai: è questa la vera scommessa della Rai, che fa diil Caronte del tradizionale pubblico tv verso le rive sconosciute dei contenuti esclusivi per il web. O anche il nuovo maestro Manzi per l'alfabetizzazione digitale.Questasettimana di trasmissione vedràimpegnato in uno show di circa 15 minuti (ma lo sforamento è dietro l'angolo) nell'access prime time di Rai 1, come ai tempi diRadio 2... minuti, andato in onda più di 10 ...

agorarai : 'Aver avuto Fiorello con Viva RaiPlay per questo lancio di RaiPlay, sta diventando una grande iniziativa di alfabet… - bellicapelli15 : Viva RaiPlay!, il ritorno di Fiorello su Rai 1: anticipazioni prima puntata - Agenzia_Dire : Da #staseraintv #VivaRaiPlay, l’attesissimo nuovo varietà di #Fiorello. -