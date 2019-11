Vittorio Feltri | nelle librerie dal 29 ottobre il suo nuovo libro | ' L' irriverente'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il testo si chiama “L’” (Mondadori, pp. 104) ed è uscito il 292019. Non è difficile estrarre dal titolo il succo che lo sostanzia. Tuttavia, questa volta sembra che in alcuni tratti, la fama di espositore diretto del proprio pensiero sia quasi una posa o un aggancio per mostrare ai suoi lettori un altro aspetto della sua personalità, che se non sfiora l’elegiaco, comunque in alcuni passi tenta di avvicinarlo.è un uomo che nella pagina scritta ci ha fatto il nido da sempre. La sua carriera di giornalista è stata luminosa ed è diventato popolare anche presso il pubblico meno avvezzo a seguire le sue vicissitudini di aspra critica verso la società e i governi. Fra questi ultimi,varie successioni legate alle elezioni, pare che non sia mai comparso – da quello che si evince dai giudizi caustici del giornalista – quello adatto a condurre la nazione ...

