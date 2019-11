Vincenzo Spadafora su CONI-Sport e Salute | “Profonda soddisfazione per l’accordo

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) In una nota, il Ministro per le Politiche Giovanili e losi mostra particolarmente compiaciuto del raggiunto accordo traper la firma del contratto di servizio. Queste le parole del ministro: “È un risultato davvero soddisfacente che sono certo segnerà l’avvio di un percorso costruttivo e sinergico. Con convinzione abbiamo svolto un ruolo significativo per favorire, nei tempi che avevo indicato, la positiva conclusione di un processo delicato e senza dubbio tecnicamente assai complesso“. Il contratto di servizio traè stato firmato poche ore fa, e una breve comunicazione è stata data in questo senso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla società che sostituisce (e amplia nelle competenze)Servizi al volgere della sera. federico.rossini@oa.it Clicca qui per mettere “Mi ...

