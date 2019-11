Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’ARDEATINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E L’APPIA; TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI DUE INCIDENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI DUE INCIDENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’INTERO TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA; TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’INTERO TRATTO ESTERNO DELL’AUTOSTRADA A91 Roma-FIUMICINO. CHIUSA LA CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, TRA BUFALOTTA E APPIA; TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A91 Roma-FIUMICINO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, E, AVANTI, TRA LA A24 E LA NOMENTANA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; CODE PER INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA LO SVINCOLO PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; CODE SULLA VIA CASSIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE Roma; LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA NEL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE-Roma DOVE SONO ANCORA PRESENTI CODE PER INCIDENTE TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione LA Viabilità RISULTA REGOLARE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI DA LA GIUSTINIANA ALLA OLGIATA NEI DUE SENSI SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENZE-Roma DOVE UN INCIDENTE HA GENERATO 7KM DI CODA TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE ANCORA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA CHE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma E SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI UN INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA CHE CENEGRA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma INCIDENTE GENERA CODE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI STA IN FILA DALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA NOMENTANA. IN INTERNA ANCORA LUNGHE CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA LUNGHE CODE DA AURELIA A VIA OSTENSE, DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA APPIA E DA CASILINA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SP1 CIMINA IN PROVINCIA DI VITERBO DOPO LA CHIUSURA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULL’A1 Roma-NAPOLI, PERMAGONO CODE FINO A 6KM PER INCIDENTE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE IL TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI DA PRENESTINA A NOMENTANA, DA SALARIA A CASSIA BIS E DA CASSIA A OSTIENSE MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE DA CASILINA ...