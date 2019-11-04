romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMessina: affidato progetto per messa in sicurezza torrente Bordonaro - Affaritaliani.it
Messina: affidato progetto per messa in sicurezza torrente Bordonaro Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA; TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’INTERO TRATTO ESTERNO DELL’AUTOSTRADA A91 Roma-FIUMICINO. CHIUSA LA CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, TRA BUFALOTTA E APPIA; TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A91 Roma-FIUMICINO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, E, AVANTI, TRA LA A24 E LA NOMENTANA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; CODE PER INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA LO SVINCOLO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; CODE SULLA VIA CASSIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE Roma; LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE-Roma DOVE SONO ANCORA PRESENTI CODE PER INCIDENTE TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione LA Viabilità RISULTA REGOLARE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI DA LA GIUSTINIANA ALLA OLGIATA NEI DUE SENSI SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENZE-Roma DOVE UN INCIDENTE HA GENERATO 7KM DI CODA TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE ANCORA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA CHE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma E SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI UN INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA CHE CENEGRA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma INCIDENTE GENERA CODE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI STA IN FILA DALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA NOMENTANA. IN INTERNA ANCORA LUNGHE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA LUNGHE CODE DA AURELIA A VIA OSTENSE, DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA APPIA E DA CASILINA A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SP1 CIMINA IN PROVINCIA DI VITERBO DOPO LA CHIUSURA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULL’A1 Roma-NAPOLI, PERMAGONO CODE FINO A 6KM PER INCIDENTE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE IL TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI DA PRENESTINA A NOMENTANA, DA SALARIA A CASSIA BIS E DA CASSIA A OSTIENSE MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE DA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE IL TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI DA PRENESTINA A NOMENTANA, DA SALARIA A CASSIA BIS E DA CASSIA A OSTIENSE MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE DA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO: IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA CASSIA BIS A FLAMINIA E CASILINA AD APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA LA A1 Roma-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO PERMANGONO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-Roma TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD SEMPRE VERSO LA CAPITALE. PROPRIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:50 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE TRA FROSINONE E ANAGNI. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE Roma TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA A1 Roma-NAPOLI CI SONO CODE TRA SAN VITTORE E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 599+000 TRA ANAGNI E COLLEFERRO, AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI ...