Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE-Roma DOVE SONO ANCORA PRESENTI CODE PER INCIDENTE TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione LA Viabilità RISULTA REGOLARE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI DA LA GIUSTINIANA ALLA OLGIATA NEI DUE SENSI SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENZE-Roma DOVE UN INCIDENTE HA GENERATO 7KM DI CODA TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE ANCORA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA CHE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma E SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI UN INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA CHE CENEGRA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma INCIDENTE GENERA CODE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI STA IN FILA DALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA NOMENTANA. IN INTERNA ANCORA LUNGHE CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA LUNGHE CODE DA AURELIA A VIA OSTENSE, DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA APPIA E DA CASILINA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SP1 CIMINA IN PROVINCIA DI VITERBO DOPO LA CHIUSURA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULL’A1 Roma-NAPOLI, PERMAGONO CODE FINO A 6KM PER INCIDENTE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE IL TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI DA PRENESTINA A NOMENTANA, DA SALARIA A CASSIA BIS E DA CASSIA A OSTIENSE MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE DA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE IL TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI DA PRENESTINA A NOMENTANA, DA SALARIA A CASSIA BIS E DA CASSIA A OSTIENSE MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE DA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO: IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA CASSIA BIS A FLAMINIA E CASILINA AD APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA LA A1 Roma-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO PERMANGONO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-Roma TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD SEMPRE VERSO LA CAPITALE. PROPRIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:50 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE TRA FROSINONE E ANAGNI. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE Roma TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA A1 Roma-NAPOLI CI SONO CODE TRA SAN VITTORE E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 599+000 TRA ANAGNI E COLLEFERRO, AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE Roma CI SONO, INFATTI, CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE Roma, MENTRE NEL TRATTO Roma-NAPOLI ABBIAMO CODE A PARTIRE DA SAN VITTORE E FINO A VALMONTONE, SEMPRE VERSO LA CAPITALE. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALL’A1 FIRENZE-Roma, SI PROCEDE A RILENTO TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO Roma-NAPOLI, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E CEPRANO VERSO LA CAPITALE; PROSEGUENDO, CODE TRA FROSINONE E FERENTINO. PASSIAMO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, SI STA IN CODA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E CEPRANO VERSO Roma; PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA FROSINONE E FERENTINO. PER IL RESTO IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE ...