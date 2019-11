Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019)DEL 4 NOVEMBREORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAAPRIAMO CON L’A1-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONESUD E IL NODO CON LA A24-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO: IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA CASSIA BIS A FLAMINIA E CASILINA AD APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DA VIA PRENESETINA A VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO E PROSEGUENDO SULLA A24 SEMPRE CODE DA SETTECAMINI AL GRA IN DIREZIONECODE ANCHE SULLA A1 DIRAMAZIONESUD DA VIA DI VERMICINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA PONTINA SEGNALIAMO INFINE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA ...

