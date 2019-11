Verona | il consigliere di maggioranza presenta mozione | “Verona diffamata | nessun coro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Vietato citare la città di. Pena condanna politica. Mario Balotelli insultato al Bentegodi? Da denunciare. È la nuova trovata delscaligero Andrea Bacciga (detto Barzi), già passato agli onori delle cronache per il gesto fascista rivolto alle attiviste del movimento “Non Una di Meno”. Ieri però l’esponente leghista si è superatondo ladi ”condanna politica per chi diffama la città di” che ilfattoquotidiano.it è in grado di pubblicare integralmente. I cinque consiglieri che hanno sottoscritto il documento fanno riferimento alla partita Hellas-Brescia durante la quale il calciatore Mario Balotelli è stato vittima dei soliti sonori insulti razzisti. Sonori ma non per chi hato il documento. Che anzi sottolinea come “presente allo stadio udiva tali ululati”. Bacciga&Co chiedono al sindaco, assessore e uffici legali del ...

