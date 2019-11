Venezia | Chioggia | tentano di dar fuoco a capelli clochard | identificati tre ragazzi

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019), 4 nov. (Adnkronos) – I carabinieri della Compagnia di(Ve) hanno identificato i treche in un video sui social, senza riuscirci, di daraidi un uomo senza fissa dimora. Nel video, si vedono duechedi appiccare ilaidell’uomo, mentre un terzo riprende la scena col telefonino da diffondere appunto su Internet. I carabinieri, dopo aver identificato i tre giovani, sono riusciti a trovare anche il 45enne, che abitualmente vive in una peschereccio abbandonato. E l’uomo, che non ha riportato alcuna conseguenza fisica, ha spiegato di essere stato consenziente. E per questo, al momento, secondo gli investigatori non è possibile configurare alcuna ipotesi di reato. In ogni caso, i carabinieri invieranno il risultato delle loro indagini all’autorità giudiziaria.L'articolo: ...

