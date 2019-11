Valentina Dallari contro Giulia De Lellis sulle donne curvy

Valentina Dallari contro Giulia De Lellis dopo Le Iene : 'Parla per dare aria alla bocca' : È bastata un'affermazione di Giulia De Lellis, a mandare su tutte le furie un'ex protagonista di Uomini e Donne: Valentina Dallari, infatti, ha usato i social network per rimproverare a distanza la collega. A far arrabbiare la bolognese è stato il pensiero che l'influencer ha espresso sulle donne curvy durante un vecchio servizio de Le Iene che è stato mandato in onda ieri sera: "Certe persone parlano per dare aria alla bocca". Dallari vs De ...

“Non esiste”. Valentina Dallari contro Giulia De Lellis. Un attacco durissimo : Il programma di Italia 1, ‘Le Iene’, ha mandato in onda ieri un vecchio servizio realizzato su Giulia De Lellis, la quale fu bersagliata per alcune affermazioni sulle donne non magre. Disse infatti: “Le donne curvy non sono un bel vedere”. Anche se poi cercò di fare un dietrofront: “Preferisco la donna magra. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente”. E al ...

Giulia De Lellis - Valentina Dallari la attacca : pesante sfogo : Giulia De Lellis, Valentina Dallari la attacca: “Come un animale nella stalla”. Lungo e pesante sfogo dell’ex tronista: il caso Valentina Dallari attacca duramente Giulia De Lellis. A innescare la miccia è stata la ri-messa in onda di un servizio delle Iene con protagonista la fidanzata di Andrea Iannone. Nella fattispecie, ieri 3 novembre, il […] L'articolo Giulia De Lellis, Valentina Dallari la attacca: pesante sfogo ...

Valentina Dallari annulla una serata - ma l’organizzatore accusa : Ha rubato i soldi ed è scappata : Il 2 novembre scorso, Valentina Dallari era attesa in un locale della provincia de L’Aquila per una serata, ma la dj ha annullato l’evento a causa di una "situazione greve” venutasi a creare e che l’ha spinta a rinunciare al lavoro. Sui social, però, l’organizzatore ha lanciato una pesante accusa nei confronti della ex tronista di Uomini e Donne. “Ragazzi, buongiorno! Sto tornando adesso, mi sto facendo altre cinque ore di macchina, perché ieri ...

Valentina Dallari e il rapper J?unior Cally escono allo scoperto : Valentina Dallari sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita. allontanati gli spettri dell'anoressia, malattia di cui ha sofferto nel 2017, oggi si gode il successo del suo primo libro, "Non mi sono mai paciuta". È anche grazie alla stesura della sua autobiografia che la bella dj bolognese è riuscita a guarire dalla sua malattia e a tornare la ragazza solare che tutti avevano conosciuto nel programma Uomini e Donne. Dopo tanto ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari sul suo dramma : “Mi ha insegnato…” : Valentina Dallari di Uomini e Donne ospite a S’è fatta notte torna a parlare della malattia Valentina Dallari, come tutti sapranno bene, ha avuto nei mesi passati un grosso disturbo legato all’alimentazione. Per tale ragione è andata anche in una clinica per curarsi. Cure che per fortuna le hanno permesso di superare questo dramma. dramma di cui ne ha parlato abbondantemente anche nella sua prima fatica letteraria. Ieri sera ...

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre replica a Valentina Dallari : "Droga? Ci penseranno i miei legali" : Qualche giorno fa sono trapelate alcune anticipazioni del nuovo libro dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Valentina Dallari. La giovane, tra le varie cose, svela che, durante un'esterna, il corteggiatore diventato poi il suo fidanzato, Andrea Melchiorre, le avrebbe na

Valentina Dallari - sfogo a Mattino 5 : “Quella è stata la cosa più brutta” : Valentina Dallari, sfogo a Mattino 5: cosa ha dovuto affrontare sui social quando era malata di anoressia A Mattino 5 si parla di insulti gratuiti sul web e Valentina Dallari è presente in studio come ospite. Dopo aver scritto e pubblicato il libro Non mi sono mai piaciuta, l’ex tronista di Uomini e Donne è […] L'articolo Valentina Dallari, sfogo a Mattino 5: “Quella è stata la cosa più brutta” proviene da Gossip e Tv.

Valentina Dallari sbotta a Mattino 5 : “E’ una cosa da pezzenti” : Federica Panicucci: Valentina Dallari fa una riflessione a Mattino Cinque Valentina Dallari è stata di nuovo ospite di Federica Panicucci, dove nello studio della conduttrice ha raccontato di alcuni retroscena che l’hanno ferita durante il periodo in cui ha sofferto di disturbi alimentari. A Mattino 5, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato che sia prima che post guarigione, ha ricevuto alcuni commenti che l’hanno ...

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre querela Valentina Dallari? : Hanno fatto inevitabilmente scalpore, alcune rivelazioni contenute nel libro di Valentina Dallari, intitolato Non mi sono mai piaciuta, riguardanti Andrea Melchiorre, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne scelto dalla dj bolognese al termine del proprio percorso sul trono del programma di Maria De Filippi.Come già sappiamo, nel suo libro, Valentina ha ricordato il periodo di Uomini e Donne, soffermandosi su un episodio capitatole durante ...

Droga a Uomini e Donne - ora parla Andrea Melchiorre. E Valentina Dallari trema : il retroscena : Nel suo primo libro Valentina Dallari ha fatto dichiarazioni molto pesanti sul suo ex Andrea Melchiorre. Il titolo ”Non mi sono mai piaciuta” è un’autobiografia. Un rapporto con il corpo che un tempo non era proprio facile visto che la ragazza ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa dell’anoressia. Ora, però, Valentina sta bene ed è proprio tramite questo libro, oltre che a raccontare quel terribile momento, vuole ...

Andrea Melchiorre contro Valentina Dallari : Ci penseranno i miei legali : Non si è fatta attendere la risposta di Andrea Melchiorre dopo le scioccanti rivelazioni fatte dall'ex fidanzata Valentina Dallari nel suo primo libro. I fatti narrati nell'autobiografia "Non mi sono mai piaciuta", pubblicata dalla Dallari in questi giorni, hanno fatto letteralmente infuriare l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha pubblicato sui social un post con parole durissime. "Chi mi segue - spiega Andrea Melchiorre - sa quante ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari e la confessione-choc : "Andrea Melchiorre mi usò per nascondere droga" : Dopo Giulia De Lellis, un altro volto del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha deciso di raccontare la propria storia in un libro. L'ex tronista del programma di Canale 5 Valentina Dallari tuttavia, secondo quanto spifferato da Anticipazioni Tv, nella sua fatica letteraria avrebbe fatto

Valentina Dallari - i restroscena su Melchiorre : sostanzeillecite in esterna : È da poco arrivato tra gli scaffali delle librerie "Non mi sono mai piaciuta", il romanzo autobiografico di Valentina Dallari, in cui l'ex tronista racconta della sua lotta contro l'anoressia. L'influencer infatti, per molto tempo, ha convissuto con questo disturbo alimentare, arrivando a pesare 37 chili e trovandosi costretta a trascorrere un anno di ricovero all'interno di una clinica specializzata. Adesso che il peggio è passato, e che il suo ...