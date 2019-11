Uso dei cellulari nei concerti | Renato Zero sbotta a Roma dopo Ermal Meta | Madonna lancia

Milan - problemi per Pioli in vista del match con la Lazio : SUso fuori dalla lista dei convocati : Lo spagnolo sarà costretto a saltare la partita contro la Lazio di domani sera per via di un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi Il Milan dovrà fare a meno di Suso nel match di domani sera contro la Lazio, lo spagnolo infatti resterà fuori dalla lista dei convocati per un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi. L’autore del gol vittoria contro la Spal si è allenato a parte, così come ...

Dal riUso dei vinaccioli nasce olio alimentare 100% biologico : Il mondo vitivinicolo, legato a doppio filo ai ritmi della natura, non è dedito alla fretta e tantomeno agli sprechi. Lo sa bene la Cantina Pizzolato di Villorba (Treviso) che negli ultimi anni sta portando avanti un importante percorso legato al concetto di ‘riuso’, declinabile sotto molteplici aspetti. Da questa nuova vision ispirata alla ‘parsimonia’ nasce l’intuizione della cantina trevigiana di riutilizzare i ...

Formula 1 – Hamilton si toglie un peso - Vettel si arrende e Bottas sorride : le parole dei top-3 nel parco chiUso in Messico : Sensazioni leggermente contrastanti nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gran Premio del Messico, piloti Mercedes più felici rispetto a Vettel Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Messico, il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo e si avvicina al sesto titolo mondiale, sfuggito oggi solo per il terzo posto di Bottas, classificatosi dietro Sebastian Vettel. Un risultato esaltante per il britannico, intervenuto ...

Moreno Merlo fidanzato Paola CarUso/ I dubbi dei fan "La sta usando?" - Domenica Live - : Moreno Merlo, fidanzato di Paola Caruso a Domenica Live per il battesimo di Michelino. Ma i fan hanno dei dubbi sulla loro relazione: "La sta usando?"

MotoGp – Marquez in estasi - Crutchlow felice e Miller… sorpreso : le parole dei top-3 nel parco chiUso di Phillip Island : Le sensazioni di Marquez, Crutchlow e Miller al termine della gara, vinta dallo spagnolo con undici secondi di vantaggio sull’inglese Marc Marquez vince anche a Phillip Island, prendendosi il quinto successo consecutivo e l’undicesimo in stagione. Un trionfo arrivato grazie al sorpasso nel finale su Viñales, poi caduto nel tentativo di riprendersi la testa della corsa Alle spalle dello spagnolo dunque si piazzano Cal Crutchlow ...

Jennifer Garner vieta l'Uso dei social a sua figlia - ma lei è un'utente attiva : L’ultimo post risale a una decina di ore fa, il primo al 2017. Jennifer Garner è una fedele utente di Instagram: usa il suo account con scadenza regolare e confeziona sempre dei post divertenti per i suoi follower, ma senza rinunciare alla sua privacy. Quando, però, sua figlia Violet, quasi 14 anni, le ha chiesto se poteva aprirsi un suo profilo personale, lei ha risposto con un secco "no". Dietro questa scelta, che può apparire leggermente ...

Batman Arkham Legacy potrebbe essere annunciato ai The Game Awards. Sarà inclUso l'arco narrativo della Corte dei Gufi? : Continuano a emergere indiscrezioni sul prossimo gioco di Batman, che dovrebbe intitolarsi Batman Arkham Legacy.Pochi giorni fa, erano spuntati dei rumor sul presunto gioco, provenienti dall'affidabile insider Sabi. Affidabile perché all'epoca dell'E3 2019 svelò in anticipo praticamente tutti gli annunci di Microsoft e Nintendo. Dunque, le notizie provenienti da Sabi sul nuovo Batman possono essere ritenute abbastanza accurate, anche se ...

SUso - la rivolta dei tifosi del Milan lo confina in panchina : la scelta di Pioli - un guaio per la dirigenza : Una giornata di rivolta contro Suso dei tifosi del Milan... paga. Secondo quanto si apprende, l'hashtag #Susoout ha sortito l'effetto desiderato: mister Stefano Pioli è orientato a tenerlo fuori nella partita di domenica prossima contro la Roma. Per certo, il rendimento dello spagnolo, fino ad oggi,

Milan - #Susoout : la rivolta contro SUso dei tifosi - nel mirino lo spagnolo : Le sue prestazioni scialbe e il suo continuo impiego in campo da parte di Giampaolo prima e Pioli poi, hanno portato all'esasperazione i tifosi del Milan. L'esterno spagnolo Suso non riesce ad ingranare in questa stagione, tanto da diventare uno dei protagonisti in negativo di questo inizio di campi

MotoGp – Sorrisi e abbracci nel parco chiUso : le parole dei top-3 dopo le Qualifiche del Gp del Giappone : Marquez e i due piloti del team SIC Petronas esprimono la propria soddisfazione nel parco chiuso per l’esito delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone Mancava solo la pole position in Giappone a Marc Marquez e lo spagnolo si è tolto anche questo sfizio, riportando in pole position la Honda a Motegi dopo un decennio. AFP/LaPresse Ennesimo colpo da maestro dello spagnolo, che precede le due Yamaha del team SIC Petronas, apparse ...

Fisco - compromesso tra Pd e Cinque Stelle : a quanto è posto il limite dell'Uso dei contanti : Manca ancora da limare i dettagli, ma sul tavolo del governo è pronta la bozza del decreto fiscale. All'interno non risulta esserci l'estensione ai reati della confisca per "sproporzione" prevista dal Codice antimafia, mentre rimane il rafforzamento dell'altra confisca, quella "per equivalente". Que

Agenti uccisi - lungo applaUso all'uscita dei feretri dalla Questura di Trieste : I funerali dei due Agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi davanti la Questura di Trieste / Tele4 Agenzia Vista Agenti uccisi Questura ? Luoghi: Trieste

Economia circolare e riUso dei rifiuti elettronici : con Ri-generation più di 3mila elettrodomestici hanno trovato nuova vita : Con una crescita costante del 30% ogni mese, in soli due anni ha gestito più di 3.000 elettrodomestici, evitando quasi 200 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il progetto Ri-generation, avviato nel 2017 dalla torinese Astelav, ha dato nuova vita a lavatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi ormai destinati alla discarica, facendo bene all’ambiente e creando lavoro e inclusione. Gli elettrodomestici ...

Superbike - conclUso il penultimo week-end di gara in Argentina : le sensazioni dei due piloti Ducati : Chaz Davies ed Alvaro Bautista hanno espresso le proprie considerazioni al termine del week-end di gara in Argentina Il pilota del team Aruba.it Racing Ducati Chaz Davies ha portato a casa un ottimo secondo posto oggi nella seconda gara del Round Argentino del Mondiale SBK, che si è disputato questo weekend sul tracciato di San Juan Villicum. Oggi le condizioni della pista, grazie alle temperature inferiori rispetto a ieri, erano migliori, ...