Usa | dipendente da sigaretta elettronica si racconta su Instagram | ' Ho rischiato la vita'

Usa.Relazione con dipendente - ceo lascia : 02.43 Il Ceo di MacDonald's Steve Easterbrook si è dimesso,su richiesta della società, dopo che è emersa una sua relazione consensuale con una dipendente. Il WSJ riferisce che il consiglio di amministrazione di MacDonald's ha invitato il 52enne top manager a fare un passo indietro. "Dati i valori dell'azienda, concordo con il consiglio di amministrazione", ha scritto in una e-mail di commiato ai colleghi Easterbrook.

Usa : foto hard - rapporti a tre - tatuaggi che rimandano al nazismo e la relazione con un dipendente. Si dimette la deputata Katie Hill : foto nuda durante un ménage à trois con l’ex marito e la 24enne assistente durante la campagna elettorale, Monica Desjardins. Ma anche lo scatto di un tatuaggio che potrebbe rimandare al simbolismo nazista e l’accusa di aver avuto una relazione con il direttore del suo ufficio legislativo, Graham Kelly, in violazione delle regole adottate dalla Camera dopo l’inizio del movimento del #MeToo che vieta ai deputati di aver relazioni con ...

LETTERA/ Un "bottegaio" : a caUsa della manovra dovrò licenziare un dipendente : Con i pagamenti pos, che secondo la manovra del governo sono un mezzo per combattere l'evasione, ci guadagnano solo le banche. Gli esercenti ci rimettono

Macerata - malata di Alzheimer abUsata nella casa di riposo : nei guai un dipendente : Si sarebbe approfittato della malattia di una donna ricoverata in una struttura perché malata di Alzheimer, risultata del tutto incapace di ribellarsi e sottrarsi ai suoi abusi. È accaduto a Corridonia, in provincia di Macerata, dove in queste ore, un operatore socio-sanitario, un 50enne del posto, è accusato di stupro ed è imputato per il reato di violenza sessuale. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, per l'uomo, il tribunale ...

Robert De Niro - caUsa da 12 milioni dalla dipendente che vedeva Friends : Guai giudiziari per l'attore Robert De Niro: il due volte premio Oscar ha avuto una denuncia da 12 milioni di dollari per discriminazione di genere. A muovere l'accusa contro l'ex Toro Scatenato e attualmente protagonista dell'ultimo Martin Scorsese The Irishman, e' Graham Chase Robinson, una veterana ed ex dipendente della sua Canal Production costretta a licenziarsi lo scorso aprile dal ruolo di vice presidente in seguito ai minacce, ...

