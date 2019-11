Usa 2020 | ecco gli Usa di The Donald | «Trump vince di nuovo | perché non dovrebbe?»

Usa 2020 - viaggio nell'America delle armi facili : «Se qualcuno si avvicina al mio giardino gli sparo» : WEBSTER, NEW HAMPSHIRE - Una questione vecchia tanto quanto è vecchia la costituzione degli Stati Uniti: quella delle armi. Una piaga, secondo una metà del Paese. Una...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 5^ giornata. Venezia batte San Martino di Lupari - RagUsa fa suo il derby : Si sono disputate nel pomeriggio cinque delle sette partite in programma per la quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo aver assistito, nella serata di ieri, alla prima vittoria stagionale di Costa Masnaga, oggi gli occhi erano puntati in particolare sul derby veneto tra Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, sfida tra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno. A spuntarla sono state le Veneziane ...

Usa 2020 - viaggio nell?America di Trump a un anno dalle elezioni : WEBSTER, NEW HAMPSHIRE - L?America a un anno esatto dal voto. Un?America lontana dalle sue metropoli più grandi e meno rappresentative. Quella del New Hampshire, uno Stato di tante...

VIDEO Mattia Binotto - GP Usa 2019 : “La Ferrari è già concentrata sul Mondiale 2020” : Mancano tre gare alla fine della stagione 2019 della Formula 1 ma i team sono già concentrati da tempo sulla costruzione del progetto per la vettura del 2020. La Ferrari non fa eccezione come ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport, anche se il Team Principal di Maranello ha precisato che l’obiettivo è quello di vincere le ultime tre tappe del campionato 2019 anche per presentarsi ai nastri di partenza della prossima annata ...

F1 - Risultato FP1 GP Usa 2019 : Verstappen precede Vettel - ottima Ferrari sul passo. Leclerc prova le gomme 2020 : La prima sessione di prove libere del GP degli USA 2019 di F1 è andata agli archivi con la migliore prestazione dell’olandese Max Verstappen, capace di scendere con la sua Red Bull fino all’1:34.057. Segue, a 169 millesimi, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel che ha preceduto il thailandese Alexander Albon (+0.259). Questi tre piloti sono stati gli unici a provare davvero un time-attack serio nel corso del turno, visto che il ...

Toh - tornano i Dukes : gli hacker del Russiagate minacciano le elezioni Usa 2020 : Sicurezza online, Foto di Darwin Laganzon da Pixabay Bratislava – “I Dukes non sono tornati – non sono mai andati via”. Chiamateli Dukes, Yttrium o con il famigerato nome dei Cozy Bear: loro saranno sempre Apt29, ossia un gruppo classificato advanced persistent threat, “minaccia informatica avanzata e persistente” e ritenuto collegato ai servizi segreti russi. Con la sigla Cozy Bear è ritenuto infatti autore, nell’estate 2015, ...

Hbo Max - nel maggio 2020 il debutto negli Usa. In Italia esteso l’accordo Sky-WarnerMedia : NHbo Max Le novità dal sempre più affollato mondo dello streaming arrivano da oltre oceano. WarnerMedia ha annunciato che nel maggio 2020 lancerà negli Stati Uniti Hbo Max, un nuovo servizio online a pagamento che raccoglierà nel proprio catalogo un’ampia offerta. A 14,99 dollari al mese, gli abbonati statunitensi avranno a disposizione le produzioni Hbo, vari titoli della library Warner e tutti gli adattamenti della Dc Comics. Al momento, ...

Facebook si prepara a combattere le fake news in occasione delle elezioni Usa 2020 : Con i suoi oltre 2 miliardi di utenti attivi, Facebook rende estremamente semplice la diffusione di fake news. Quanto avvenuto durante le elezioni presidenziali americane del 2016, è ancora ben presente nelle menti dei responsabili Facebook. Notizie false, vere e proprie compagne di disinformazione studiate ad hoc per screditare gli avversari politici, inefficienza dell'algoritmo deputato alla selezione delle Notizie, pubblicità ingannevoli, ...

F1 - GP Usa 2019 : i piloti proveranno le gomme del 2020 - test durante le prove libere : Il Mondiale di Formula Uno non conosce soste, ieri Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico precedendo Sebastian Vettel ma è già tempo di fare le valigie perché nel prossimo weeend si disputerà il GP degli USA. Il Circus fa armi e bagagli per volare ad Austin, il durissimo tracciato in Texas aspetta i protagonisti della massima categoria automobilistica e si tratterà di un appuntamento importante non solo per questa stagione ma anche per la ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 4a giornata : RagUsa - Venezia e San Martino di Lupari restano sole in testa : Si sono giocate oggi sei delle sette partite della quarta giornata di Serie A1 femminile 2019-2020 (la settima sfida, Torino-Costa Masnaga, si era disputata ieri con il successo delle padrone di casa). Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet d’Italia. PASSALACQUA Ragusa-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 89-58 (21-17, 47-30, 70-43)C’è partita solo per un quarto tra Ragusa e Geas: giusto il tempo di consentire a Walker di mettere ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia - RagUsa e San Martino per continuare a correre. Schio vuole ripartire : Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-Venezia, ma promette spettacolo anche la sfida tra Ragusa e Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di ...