Un’ipoteca i biglietti dei concerti di Hans Zimmer a Bologna e Milano | in Italia nel 2021

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Idiinsono ufficiali per il. Una scelta bizzarra, quella di aprire le prevendite a oltre un anno di distanza dai live, dal momento che si era già assistito all'annullamento di altre date dell'artista in location a capienza minore rispetto al Mediolanum Forum di Assago e all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Le date sono quella del 17 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, frazione alle porte di, mentre quella del 18 marzo è prevista al Mediolanum Forum di Assago, presso. Isono in prevendita su TicketOne dalle 10 del 6 novembre, mentre per i punti vendita sono attivati a cominciare dalle 10 dell'11 novembre. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, quindi garantita tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta ...

OptiMagazine : Un'ipoteca i biglietti dei concerti di #HansZimmer a Bologna e Milano, in Italia nel 2021 -