Una rivista scientifica pubblicherà lo studio sessista del fisico Strumia

Perché Cook_Inc è Una rivista di cucina diversa dalle altre : Si chiama Cook_Inc. e nel 2018 è stato dichiarato come il Best Food Magazine in the World ai “World Gourmand Cook Book Awards” a Yantai, in Cina. È una rivista di tendenza, che non ama o addirittura nega le tendenze, decisamente in controtendenza. Di elevata qualità. A cominciare dalla carta. dalle foto. Dalla scrittura. Quadrimestrale, tre numeri l'anno. Grandi servizi, fotografie ben curate, scattate ad hoc, mai ...