Una nonnetta mai eletta L' ignobile attacco del leghista a Liliana Segre

(Di lunedì 4 novembre 2019) La senatrice a vita“una” usata come “avanguardia e maschera”, un personaggio “che non può essere attaccato, una vecchietta ben educata, reduce dai campi di concentramento, mai. La Mrs. Doubtfire di Palazzo Madama”. Così in un comunicato Riccardo Rodelli,tario della “Lega Salvini premier” di Lecce, che definisce la commissione istituita da palazzo Madama per limitare le espressioni di odio razziale, intolleranza, antisemitismo sui social e sul web “una trappola”.Per Rodelli mediante motti come “prima gli italiani”, questi ultimi “si sono sentiti ascoltati, rettamente interpretati, addirittura, novità unica nella storia repubblicana, accennata solo dal berlusconismo, ma senza reali conseguenze passate le elezioni, addirittura “rappresentati”. ...

