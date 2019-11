Una mamma insulta baby-calciatore di 10 anni La squadra scrive al Ministro 

Fonte : agi

(Di lunedì 4 novembre 2019) Una lettera aperta da parte di unadi calcio di pulcini al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per denunciare gli insulti razzisti di una madre ("Negro di m...", avrebbe gridato) contro uno dei bambini che erano in campo, sabato scorso in occasione di una partita fra bambini di 10. È l'iniziativa della Aurora Desio Calcio, dell'omonima cittadina brianzola. La società si è rivolta anche all'assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi, al sindaco del Comune nei pressi di Monza e alla Figc, con queste parole: "Razzismo nei confronti di un bambino di 10in Brianza: noi non ci stiamo!". Quindi ha ripreso e commentato le parole della donna: "'Negro di m... ha urlato. Senza se e senza ma. Senza senso. Senza pudore. Senza cervello. Nel mirino: un bambino di 10. Dieci. Non è un incubo. È realtà, tristissima. Andata in scena sabato ...

