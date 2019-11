Una fuga di gas | poi la tragedia | Martina muore così | tra atroci sofferenze

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) “Qualsiasi parola ora sarebbe inutile e poco rappresentativa del mio stato d’animo e di tutta la comunità. Ci siamo stretti intorno alla famiglia dal primo istante dopo il tragico incidente, sperando in notizie confortanti dall’ospedale nel quale era ricoverata. Non sono arrivate”. Iniziala toccante lettera aperta a tutta la cittadinanza del sindaco di Bibbona Massimo Fedeli. Si parla di un fatto davvero terribile capitato dopo una forte esplosione verificatasi nella sua casa di una donna del paese in provincia di Livorno, per unadi gas.Rossetti, mamma di 40 anni, non ce l’ha fatta: è morta dopo 40 giorni di agonia per le lesioni riportate all’ospedale della cittadina toscana. Il dramma si era consumato lo scorso 22 settembre, quando la sua abitazione di via Ederle a la California, è stata completamente distrutta dalla deflagrazione. Ricoverata d’urgenza in ...

