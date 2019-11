Un campione del mondo per il Brescia | Grosso sostituirà Corini

10 cose che dovete sapere su Lewis Hamilton sei volte campione del mondo : BAMBINO PRODIGIOFAMIGLIAVITA AMOROSABAMBINIVITTORIE E NUMERIIL RESTO DELLA SUA VITADIETAANIMALI ATTEGGIAMENTOAMICI E NEMICIÈ stato ancora una volta un anno di assoluto dominio. Lewis Hamilton ha vinto il suo sesto titolo mondiale in Formula Uno, il quinto negli ultimi sei anni. È il titolo della maturità per il 34enne britannico che punta al record di Michael Schumacher. Ha tanto in comune con il campione tedesco, ma ha anche una vita mondana ...

Lewis Hamilton è campione del mondo : i genitori separati - il fratello malato - nessuno è come lui in F1 : Per il terzo anno consecutivo, l’inglese della Mercedes conquista il titolo. Ora ne manca solo uno per raggiungere Schumacher

Lewis Hamilton è campione del mondo per la sesta volta : record di Schumacher a un passo : Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta. Il secondo posto conquistato nel Gp statunitense di Austin dietro al compagno Bottas e davanti a Verstappen vale la certezza matematica, al termine di una gara in cui la Ferrari si è ancora una volta auto-eliminata (Vettel ritirato, Leclerc quarto). Per anni snobbato perché guidava la macchina più forte e criticato per quei suoi atteggiamenti da star, poco consoni ai modi ...

