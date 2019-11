Umbria | Bianconi e Fora già lasciano Pd-M5s e lanciano un nuovo movimento autonomo Caos

Elezioni Umbria - Bianconi : “Battaglie vanno combattute anche quando si è sfavoriti”. Cita i figli e si commuove : “Mi prendo le responsabilità della sconfitta. Ai miei figli dirò che ci sono battaglie che vanno combattute con impegno anche quando sai che le possibilità di vittoria sono basse”. A dirlo, poco dopo le proiezioni dei primi risultati delle Elezioni regionali in Umbria, che vedevano il centrodestra in netto vantaggio, il candidato presidente appoggiato da M5s e Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Bianconi: ...

Umbria : Bianconi - ‘cosa ci è mancato? un mese in più’ : Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo fato campagna per l’Umbria e io ringrazio i leader che ci hanno fatto fare una campagna per l’Umbria mettendo in campo i nostri contenuti”. Lo dice Vincenzo Bianconi, candidato centrosinistra in Umbria, al comitato elettorale a Perugia a chi gli chiede se la ‘foto di Narni’ alla vigilia del voto non sia arrivata troppo tardi. “Cosa ci è mancato per vincere? ...

Umbria : centrodestra a valanga - crolla la coalizione giallorossa. Proiezioni : Tesei 57% - Bianconi 37 - 5%. Salvini : «Impresa storica» : Donatella Tesei al 57%, Vincenzo Bianconi al 37,5%, Claudio Ricci 3,2. E' quanto stima la prima proiezione del voto in Umbria diffusa dalla Rai, che certifica il trend verso la vittoria del centrodestra alle Regionali. crolla la coalizione giallorossa. Affluenza finale al 64,4 per cento

Elezioni Regionali Umbria - exit poll RAI : Tesei (Cdx) tra il 55% e il 59%. Bianconi (Csx+M5S) tra 36.5% e il 40.5% : Donatella Tesei, la candidata alle Regionali in Umbria per la coalizione del centrodestra ottiene tra il 55% e il 59% secondo i secondi exit poll Opinio Italia per Rai. Distaccato quindi di molto il principale avversario Vincenzo Bianconi, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, dato in una forchetta tra il 36.5% e il 40.5%. L’indipendente Claudio Ricci tra l′1,5% e il 4.5%.Stando quindi agli exit poll, a spanne, la ...