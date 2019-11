Ultrà del Verona e di Hitler |  la vita di Castellini  tra stadio e Forza Nuova

Balotelli risponde al capoUltrà del Verona : «Va radiato dalla società - non solo dal calcio. Svegliatevi - ignoranti» : Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona, arriva la risposta di Mario Balotelli: questa mattina infatti Luca Castellini, tra i leader dei tifosi della curva dell'Hellas, aveva...

Fischi a Balotelli - chi è Luca Castellini - Ultrà dell’Hellas e capo di Forza Nuova a Verona : Ho incontrato Luca Castellini, ultrà del Verona ma soprattutto esponente di spicco di Forza Nuova a Verona. Le parole che pronunciò di fronte alla mia telecamera non furono affatto moderate o scherzose. Si dichiarò d'accordo con una dichiarazione del Manifesto della Razza del 1938 e poi argomentò su una presunta “sostituzione etnica dei popoli dell’Europa” per colpa di “immigrati e stranieri”.Continua a leggere

L’ “ironico” capo Ultrà del Verona : “Balotelli non è del tutto italiano. E anche noi abbiamo un negro” : Mica solo “ironica”. Oggi apprendiamo che la tifoseria del Verona è anche “dissacrante”, ed ha una “cultura identitaria”. Prendono in giro tutti, loro: “il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo facciamo con istinti politici o razzisti”. Luca Castellini, capo ultrà del Verona ed esponente di Forza Nuova, anzi ci tiene a ...

Mario Balotelli - il capo ultras del Verona : “Ululati nella sua testa - non potrà mai essere del tutto italiano. Anche noi abbiamo un neg** in squadra” : “Mario Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Gli ululati erano nella sua testa, Anche noi abbiamo un negro in squadra”. A dirlo è il capo ultras dell’Hellas Verona, Luca Castellini, ai microfoni di Radio Cafè, nel corso della trasmissione Morning Show, dopo la partita Verona-Brescia in cui l’attaccante bresciano, stanco dei buu provenienti dalla curva gialloblu, ha ...

Cori Balotelli - ancora vergogna dal capo Ultrà del Verona : “E’ più stupido che negro” [FOTO] : Una vergogna. Questo e nulla più. Non c’è molto altro su cui discutere. La questione relativa ai Cori contro Balotelli è decisamente sfuggita di mano al capo ultrà del Verona, Luca Castellini. Lui stesso che, in un’intervista, ha definito “pagliacciata” il gesto dell’attaccante del Brescia di lanciare il pallone verso la tribuna. Cori contro Balotelli, capo ultrà Verona: “E’ un giocatore finito e ha fatto una ...

Hellas Verona - il capo ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Presidente Setti : “Nostri tifosi simpatici - non razzisti” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

