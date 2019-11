Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 07 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio inizia oggi in Senato il percorso parlamentare della legge di bilancio non si fermano Intanto le polemiche sulle nuove tasse anche se Gualtieri aperto a modifiche pure a saldi invariati e continua lo scontro tra Renzi gli altri partiti della maggioranza che lo accusano di fare opposizione di Maio intanto difende la svolta ecologista della Plastic taxi rilancia sulle chiusure domenicali dei negozi con te stasera avevi capito che prosegue anche oggi l’allerta maltempo sull’Italia sarà arancione in Liguria Emiliagna e Calabria gialla invece in Veneto Friuli Venezia Giulia Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Puglia e Sicilia scuole chiuse nel salernitano ieri frane inondazioni da Levante a Ponente in Liguria allerta oggi nel particolare per le mareggiate è l’anniversario ...

