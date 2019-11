UK VERSO IL VOTO Cosa succede se il 12 dicembre non esce una maggioranza chiara?

Decreto Imprese - al via voto in commissione : via libera alle norme sui rider - VERSO rinvio lo scudo per l’Ilva. Ipotesi fiducia in Aula : E’ iniziato il voto sugli emendamenti al Decreto salva-Imprese nelle commissioni congiunte Industria e Lavoro del Senato. Nel pomeriggio è arrivato il via libera alle tutele per i rider, con diritti minimi per tutti e un trattamento da lavoratore subordinato per chi svolge l’attività di ciclo-fattorino in modo continuativo. Si punta a chiudere in giornata e da più parti si dà per scontato che in Aula il governo metterà la fiducia, visto ...

M5S : oggi voto capigruppo - VERSO fumata bianca Senato : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Si torna a votare per i capigruppo M5S di Camera e Senato e si profilano due testa a testa con responsi attesi in serata. A Palazzo Madama la sfida è tra Danilo Toninelli e Gianluca Perilli, che ieri hanno avuto la meglio sugli altri due candidati in corsa, ovvero Marco Pellegrini e Stefano Lucidi. A Montecitorio, invece, il braccio di ferro è tra il vice capogruppo uscente, Francesco Silvestri, e ...

Spagna : non c'è maggioranza - VERSO voto : 21.26 Il re spagnolo Felipe VI non ha individuato nessuno che abbia sufficiente sostegno in Parlamento per tentare di formare un governo, dopo che il socialista Pedro Sanchez, vincitore delle elezioni dello scorso aprile, non è riuscito a ottenere l'appoggio necesrio per la sua riconferma al potere. La decisione,presa dopo un nuovo giro di consultazioni con i leader dei partiti politici, apre la strada al ritorno alle urne il prossimo 10 ...

Governo - voto di fiducia VERSO le 21 : 10.35 Le votazioni sulla fiducia al Governo Conte II inizieranno verso le 19.30 e l'esito del voto è atteso intorno alle 21. Per il dibattito, concesse 4 ore e 30, nel timing stabilito dalla confeferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il premier Conte pronuncia in Aula il discorso programmatico alle 11,poi Aula sospesa e deposito del testo al Senato. Nuova riunione della Camera alle 13 per il dibattito, che termina alle 17,30. Repliche del ...

