Ue | gli industriali francesi criticano Vestager sulla regole alla concorrenza

Plastica - dal primo giugno l’imposta da un euro al chilo Le critiche degli industriali : La misura scatta dal prossimo primo giugno e non riguarda il materiale riciclato. Le proteste degli industriali

Conte chiede agli industriali un patto per l'Italia. Bonomi apre : "Lavoriamo insieme" : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto all'assemblea di Assolombarda aprendo a un patto con gli inustriali, promettendo discontinuità con il passato, una riduzione delle tasse, un rilancio dell'edilizia e l'abbattimento dei tempi della giustizia. "Le nostre porte sono aperte", ha detto il premier. "Abbiamo dato la nostra disponibilità", ha risposto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, "cerchiamo di lavorare insieme". Toni ...

Conte chiede agli industriali un patto per l'italia. Bonomi apre : "Lavoriamo insieme" : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto all'assemblea di Assolombarda aprendo a un patto con gli inustriali, promettendo discontinuità con il passato, una riduzione delle tasse, un rilancio dell'edilizia e l'abbattimento dei tempi della giustizia. "Le nostre porte sono aperte", ha detto il premier. "Abbiamo dato la nostra disponibilità", ha risposto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, "cerchiamo di lavorare insieme". Toni ...

Manovra - Conte : «Stop a Iva evita rincaro da 542 euro a famiglia». gli industriali : giù le tasse sul lavoro : Il premier: «Avrebbero costituito un enorme ostacolo per il rilancio del Paese». Il presidente Bonomi ringrazia Draghi «un grande italiano» alla presenza di Mattarella, Boccia e Casellati. E invita a superare le divisioni Nord-Sud e industria -servizi

Migranti economici - industriali e manager al governo : “Favorire gli ingressi che servono al mercato del lavoro” : “Credo che uno dei modi per dare ordine ai flussi sia quello di formare le persone a monte e comunque di favorire l’immigrazione effettivamente necessaria al mercato del lavoro”. A dirlo non è un manager di Stato qualunque, bensì l’ex coordinatore dei Servizi segreti Giampiero Massolo, che dal 2016 presiede Fincantieri, gruppo pubblico della cantieristica dove, in mancanza di operai specializzati Made in Italy, si ...

Torino - protesta lavoratori ex Embraco : “Reindustrializzazione? Un bluff. Entriamo in fabbrica e puliamo ma vogliamo lavorare” : “Il processo di re industrializzazione alla ex Embraco si sta rivelando un bluff”. Non usano mezzi termini i 413 lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri che da gennaio aspettano il riavvio della produzione promesso dai vertici di Ventures, la società che ha rilevato l’azienda che faceva parte del gruppo Whirlpool. “Andiamo in fabbrica con le scope in mano e il raschietto per pulire i muri in attesa che arrivino le linee e i prodotti” ...

Germania - anche il leader degli industriali contro l’austerity : “Serve deroga per rimediare alla grande carenza di investimenti” : Mettere da parte la regola ferrea del pareggio di bilancio per ridare slancio a un’economia in difficoltà. Alle voci critiche nei confronti dell’austerity in Germania si aggiunge anche quella di Dieter Kempf, numero della Bdi (Bundesverband der Deutschen Industrie, la nostra Confindustria). Per la prima volta, parlando ai giornalisti a Berlino, il leader degli industriali ha espressamente chiesto al governo di abbandonare lo Schwarze ...