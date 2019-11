Trono Over | Gemma Galgani furiosa con Antonella | “Sei squallida!”

U&D anticipazioni Trono Over : il nuovo cavaliere venezuelano fa una serenata alla Galgani : Grandi novità per Gemma Galgani: la dama torinese, dopo aver subito l'ennesima delusione da Jean Pierre, verso il quale provava un certo trasporto, ha avuto la fortuna di conoscere un nuovo cavaliere di 57 anni, approdato al dating-show di Canale 5 proprio per lei. Durante la registrazione del 2 novembre del trono over di Uomini e Donne, la torinese è apparsa in forma smagliante e davvero felice per il corteggiamento serrato del nuovo ...

Uomini e Donne - Trono Over : IDA - RICCARDO e il bacio mancato : Chi si aspettava il lieto fine tra Ida Platano e RICCARDO Maria Guarnieri resterà deluso. I due protagonisti del trono over hanno infatti preso parte alla registrazione di Uomini e Donne avvenuta sabato 2 novembre e hanno svelato a Maria De Filippi che tra di loro continuano ad esserci degli evidenti problemi di coppia. Scopriamo insieme quali, grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News. Uomini e Donne, news: RICCARDO non ha ...

Registrazione Trono Over U&D - 2 novembre : Riccardo delude la fidanzata per il mancato like : Ci si aspettava il lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo l'annuncio del ritorno di fiamma e il desiderio di viversi lontano dalle telecamere. Eppure l'ultima Registrazione dedicata al Trono Over di U&D ha confermato che l'idillio per la coppia è ancora lontano e che i problemi da affrontare non mancano. A spiegare quali siano le difficoltà del momento ci ha pensato la dama bresciana, che non ha rinunciato a criticare Riccardo ...

Trono Over : Gemma Galgani riceve un gesto d’amore a Uomini e Donne : Gemma Galgani riceve una serenata al Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani ha finalmente trovato l’amore? Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, come riportato dal Vicolo delle news, la protagonista indiscussa del parterre femminile ha ricevuto un gesto d’amore da un cavaliere che da qualche puntata ha iniziato a corteggiarla. Juan Luis del Trono Over ha dedicato una vera e propria serenata all’acerrima nemica di ...

Anticipazioni Trono Over : nuovi problemi per Ida e Riccardo : Trono Over Anticipazioni: Ida e Riccardo hanno dei problemi Ormai il Trono Over è inarrestabile per quanto riguarda gli ascolti Tv e l’appeal che ha sui suoi telespettatori. Merito anche della soap opera tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sono tornati insieme, felici e innamorati. Peccato che, stado alle Anticipazioni del Trono Over de IlVicolodelleNews, continueranno ad avere dei piccoli problemi. I due saranno in studio e lei si ...

