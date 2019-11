Tre persone sono morte durante un attacco dei manifestanti antigovernativi al consolato

Migranti - Alan Kurdi nel porto di Taranto : cominciato lo sbarco. Asso Trenta a largo di Pozzallo - sabato aveva salvato 200 persone : La nave Alan Kurdi è arrivata al porto di Taranto. L’imbarcazione gestita dalla ong tedesca Sea Eye è attraccata – nonostante il mare grosso e il forte vento – e stanno cominciando ora le operazioni di sbarco degli 88 Migranti a bordo ormai da 8 giorni. A quanto si apprende, fra questi ci sono anche nove minori non accompagnati. Il Viminale ha fatto sapere che Germania e Francia accoglieranno 60 persone, il portogallo cinque e ...

Villapiana. A caccia con richiami vietati : Tre persone denunciate : Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestale di Corigliano per aver esercitato attività venatoria con mezzi vietati, in particolare

Pakistan - incendio su un Treno : decine di persone sono morte : L'articolo Pakistan, incendio su un treno: decine di persone sono morte proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Treno esplode in corsa - 65 persone morte : “Numero vittime destinato a salire” : Almeno 62 persone sono morte e molte altre ferite a causa di un incendio scoppiato su un Treno in Pakistan dopo l’esplosione di una bombola di gas trasportata da un passeggero. Il Treno, Tezgam Express, era in viaggio per Rawalpindi da Karachi, quando è scoppiato l’incendio, distruggendo tre carrozze del Treno. Il convoglio ha preso fuoco all’altezza di Liaquatpur vicino a Rahim Yar Khan, nella provincia del Punjab. Un funzionario delle ferrovie ...

Incendi California - situazione drammatica : “allarme rosso esTremo” per 26 milioni di persone : Sono oltre 26 milioni le persone interessate dall’allarme rosso per i vasti Incendi che stanno devastando numerose contee dalla California all’Arizona. E’ la prima volta che le autorità lanciano un ‘extreme red flag warning’, il massimo grado di allerta, “allarme rosso estremo”. Tre i principali roghi: l’Easy Fire, nella Simi Valley che minaccia la Biblioteca presidenziale di Ronald Regan, il Getty ...

Emergenza incendi in California : dichiarato l’allarme rosso esTremo per la prima volta - olTre 200mila persone in fuga : oltre 200mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case per fuggire dagli incendi che da giorni divampano in California. I vigili del fuoco lavorano ininterrottamente ma i forti venti – fino a 128 km orari – alimentano le fiamme, tanto che è stato lanciato un allarme rosso (“Extreme Red Flag“), per la prima volta. Si registrano vasti blackout e vari edifici distrutti. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha ...

"Rfi non garantì la sicurezza" : 12 persone verso il processo per il Treno deragliato a Pioltello : I pm di Milano hanno chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie sull’incidente ferroviario di Pioltello in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e decine rimasero ferite. ...

Lecco : spaccio nei boschi - arrestate Tre persone : Milano, 26 ott. (Adnkronos) - spaccio di stupefacenti nei boschi di Lecco. I carabinieri di Lecco, nell'ambito dell’attività di contrasto alle attività di spaccio e di controllo delle aree boschive e vicine alle stazioni ferroviarie, hanno arrestato tre persone, ne hanno segnalate altre tre e denunc

Fabio Quagliarella - arrestato lo stalker del calciatore. Perseguitò anche alTre persone con false accuse di pedofilia e collusioni con i clan : Si fingeva amico e le perseguitava con lettere e messaggi anonimi contenenti false accuse di pedofilia e di collusioni con la criminalità organizzata. È successo con Fabio Quagliarella, per anni. Ma anche con Guido Lembo, gestore di un noto locale di Capri, e con altri imprenditori e professionisti. Adesso è in carcere. Polizia e carabinieri hanno infatti dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di Raffaele Piccolo, ex ...

A due milioni di persone in California poTrebbe essere tolta la corrente elettrica per limitare i rischi di nuovi incendi : Pacific Gas & Electric, la società energetica che rifornisce di elettricità la California, ha detto che potrebbe dover togliere la corrente a 36 contee dello stato americano per evitare che scoppino nuovi incendi, dato che secondo le previsioni meteorologiche nelle