Trasportava 50 kg di ecstasy | la quattrocentista Madiea Ghafoor condannata ad 8 anni di

(Di martedì 5 novembre 2019)ad 8e mezzo di reclusione per possesso e traffico di droga: nell’auto dellaolandese erano stati ritrovati 50 kg diSi conclude con una condanna ad 8e mezzo di reclusione la vicenda giudiziaria che ha visto coinvoltaolandese ottava agli Europei di Berlino. La tre volte campionessa nazionale all’aperto e 5 volte indoor è stataper possesso e traffico di droga dopo che lo scorso giugno, nel baule della sua auto fermata al confine fra Olanda e Germania, erano stati trovati 50 kg die due di metanfetamine (valore totale superiore ai 2 milioni) e 11.950 mila euro in contanti. La versione della difesa, secondo la quale l’atleta avrebbe fatto uso di sostanze dopanti per migliorare le proprie prestazioni e riforniva altri atleti che le utilizzavano per le stesse ragioni, non ...

