Transient | l' ispirato thriller cyberpunk lovecraftiano si mostra nel primo gameplay

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 4 novembre 2019) Iceberg Interactive ha pubblicato iltrailer dedicato al suo, unche si incontra con ispirate atmosfere lovecraftiane.promette di presentare un'ambientazione e una trama uniche. Il gioco sarà ambientato in un futuro distopico, post-apocalittico, pieno di segreti e verità terrificanti. E potrà contare anche su una colonna sonora inquietante e suggestiva.Nella descrizione sulla pagina Steam del gioco leggiamo: "nel lontano futuro post-apocalittico, ciò che resta dell'umanità vive in una cittadella chiamata Domed City Providence, creata per sopravvivere al duro ambiente esterno. In questo ultimo rifugio dell'umanità, Randolph Carter, membro di un noto gruppo di hacker chiamato ODIN, si imbatte accidentalmente nella terrificante verità, una verità che potrebbe lacerare la sua sanità mentale e mettere in discussione la sua stessa ...