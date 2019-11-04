romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-11-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversincampan : Sull'A1 Roma-Napoli, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra l'allacciamento con l'Asse Mediano e l'allacci… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Sv… -
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Traffico Roma del 04-11-2019 ore 17:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 17 : 30 : DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 Roma-CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL Traffico È BLOCCATO. ¬ SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 17 : 00 : DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 Roma-CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL Traffico È BLOCCATO. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FALMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15 SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA LAURENTINA AL BIVIO PER CIAMPINO. AL NOMENTANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA APUANIA ALL’ALTEZZA DI VIA MICHELE DI LANDO. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANUALRE. AL NOMENTANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APUANIA ALL’ALTEZZA DI VIA MICHELE DI LANDO. PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU PIAZZALE OSTIENSE AL BIVIO CON VIALE MARCO POLO. INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA MAGLIANA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. Traffico, RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. ALLAGATO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE RACCORDO; PRUDENZA NELLA GUIDA. A SAN PAOLO CHIUSO PER ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. Traffico, RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. ALLAGATO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE RACCORDO; PRUDENZA NELLA GUIDA. A SAN PAOLO CHIUSO PER ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico TORNATO REGOLARE SUL GRA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA PORTONACCIO A TOGLIATTI E SULLA TANGENZIALE CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 VERSO SAN GIOVANNI. SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE RESTANO DA VIA DI DECIMA A TOR DE CENCI. IN CITTA’ UN INCIDENTE SI SEGNALA ALLE PORTE DI Roma SULLA C.COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma. ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI INVIA GALLIA ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico TORNATO REGOLARE SUL GRA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA PORTONACCIO A TOGLIATTI E SULLA TANGENZIALE CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 VERSO SAN GIOVANNI. SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE RESTANO DA VIA DI DECIMA A TOR DE CENCI. IN CITTA’ UN INCIDENTE SI SEGNALA ALLE PORTE DI Roma SULLA C.COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma. ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI INVIA GALLIA ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA, TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA E CODE RESTANO IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DA TOR CERVARA SULLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA, TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA E CODE RESTANO IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DA TOR CERVARA SULLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 09 : 30 : LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA, LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA LA PISANA LA VIA DEL MARE E PER Traffico TRA L’ARDEATINA E L’APPIA, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 09 : 00 : CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PER Traffico TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A24 IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E LA VIA DEL MARE, TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE RESIDUE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 08 : 30 : CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PER Traffico TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A24 IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E LA VIA DEL MARE, TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE RESIDUE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 08 : 00 : CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E L’AURELIA E TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA FLAMIINIA SULLA SALARIA, IN PARTICOLARE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A ...
Traffico Roma del 04-11-2019 ore 07 : 30 : CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA FLAMIINIA SULLA SALARIA, IN PARTICOLARE SULLA PONTINA SI STA IN CODA DA POMEZIA A CASTEL RomaNO E PIU AVANTI DA TOR DE CENCI A VIA CARLO LEVI DA OGGI , IN OCCASIONE DEL ...