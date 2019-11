Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PERSULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI., RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. ALLAGATO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE RACCORDO; PRUDENZA NELLA GUIDA. A SAN PAOLO CHIUSO PER ALLAGAMENTO VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE, ALL’ALTEZZA DEL VICOLO PER VIA DI GROTTA PERFETTA. DA QUESTA MATTINA SULLA METRO A, E’CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE STAZIONI DI VITTORIO EMANUELE E DI SAN GIOVANNI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDEDISPONIBILE PER ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico #incidente - Via Pontina code tra Castel di Decima e Castel Romano >Latina #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-11-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cassia rallentamenti tra Raccordo Anulare e Via di Grottarossa > centro ­ #luceverde #Lazio -