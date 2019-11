Traffico Roma del 04-11-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico TORNATO REGOLARE SUL GRA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA PORTONACCIO A TOGLIATTI E SULLA TANGENZIALE CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 VERSO SAN GIOVANNI. SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE RESTANO DA VIA DI DECIMA A TOR DE CENCI. IN CITTA’ UN INCIDENTE SI SEGNALA ALLE PORTE DI Roma SULLA C.COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma. ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI INVIA GALLIA ...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 09 : 30 : LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA, LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA LA PISANA LA VIA DEL MARE E PER Traffico TRA L’ARDEATINA E L’APPIA, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN ...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 09 : 00 : CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PER Traffico TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A24 IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E LA VIA DEL MARE, TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE RESIDUE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO ...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 08 : 00 : CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE TRA LA BOCCEA E L’AURELIA E TRA L’AS CASILINA ED IL BIVIO ER LA A24 E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA FLAMIINIA SULLA SALARIA, IN PARTICOLARE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A ...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 07 : 30 : CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E CODE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA FLAMIINIA SULLA SALARIA, IN PARTICOLARE SULLA PONTINA SI STA IN CODA DA POMEZIA A CASTEL RomaNO E PIU AVANTI DA TOR DE CENCI A VIA CARLO LEVI DA OGGI , IN OCCASIONE DEL ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA TORRICOLA. STESSA SITUAZIONE IN VIA ANAGNINA NEI PRESSI DI VIA BELLICIA. IL VENTO FORTE STA’ CREANDO DIVERSI PROBLEMI PER LA CIRCOLAZIONE IN CITTA’ IN PRATI , PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE . STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA E IN VIA DELLE VALLI ALL’ALTEZZA DI VIA CONCA D’ORO. SEGNALAZIONE DI ALBERI ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 18 : 30 : IL VENTO FORTE STA’ CREANDO DIVERSI PROBLEMI NELLA CIRCOLAZIONE IN CITTA’ CHIUSA VIA DI TORPIGNATTARA PER ALBERI SULLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO ROVETTI IN PRATI , PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE . STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA E IN VIA DELLE VALLI ALL’ALTEZZA DI VIA CONCA D’ORO. SEGNALAZIONE DI ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA MATTIA BATTISTINI , RACCOMANDIAMO ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 17 : 30 : IL VENTO FORTE STA’ CREANDO QUALCHE PROBLEMA NELLA CIRCOLAZIONE IN CITTA’ CHIUSA VIA DI TORPIGNATARA PER ALBERI SULLA STRADA IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO ROVETTI PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE . STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DIEGO ANGELI. SUL RACCORDO ANULARE. QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DIEGO ANGELI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 15 : 30 : NULLA DA SEGNALARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. , CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO UNICO DA LARGO SRI LANKA A PIAZZALE DELL’UMANESIMO, DEVIATE DIVERSE LINEE BUS AD OSTIA ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA AD OSTIA ...