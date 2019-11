Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Due storie d’amore e morte, d’armi e di donne, scritte in epoche e stili diversi, ma accomunate dal sangue e dalla passione. La compagnia milanese VoceAllOpera, che ci ha abituati ad allestimenti freschi, sorprendenti e azzeccatissimi, inaugura la stagione lirica con un dittico inusuale: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale di Claudio, e Carmen di Georges, nella riduzione di Peter Brook. In scena il 7 e l’8 novembre, allo Spazio Teatro 89 di. Due opere diversissime per stile, epoca, musica: da un parte il madrigale composto nel 1624 daispirandosi ai versi di Torquato Tasso, dall’altra il capolavoro diche scandalizzò il pubblico dell’Operà-Comique nel 1875. Da una parte lo “scontro di civiltà”, nell’amore proibito tra il cristiano Tancredi e la musulmana Clorinda, che culmina nel duello dove l’una muore nelle braccia ...

Noovyis : (Tra amori “misti”, violenza e libertà: a Milano la modernità di Monteverdi e Bizet in scena con Voceallopera (e gl… - FQMagazineit : Tra amori “misti”, violenza e libertà: a Milano la modernità di Monteverdi e Bizet in scena con Voceallopera (e gli… - TutteLeNotizie : Tra amori “misti”, violenza e libertà: a Milano la modernità di Monteverdi e Bizet in scena… -