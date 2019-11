Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Unahato di essere stata aggredita, giovedì scorso a, all’uscita della stazione della metro di Porta Nuova,lesbica e con indosso abiti maschili. La giovane ha raccontato di essere stata colpita da un passante mentre stava andando a prendere il pullman per andare a scuola. “Un ragazzo sui 25-30 anni le ha tirato un pugno in volto e sul“, racconta la madre, “l’ha insultata dicendole che era una femmina e non doveva andare in giro conciata come un uomo“. “Non è il primo caso di violenza a sfondo lesbofobico di quest’anno in città”, sostiene Riccardo Zucaro, presidente dell’Arcigay. “Da anni lottiamo contro le discriminazioni e la violenza – aggiunge – Chi incarna i principi di una cultura patriarcale e machista esercita con sempre maggiore violenza un’azione di oppressione nei ...

SkyTG24 : Una ragazzina di 15 anni è stata presa a pugni da un passante a #Torino perché lesbica e perché indossava abiti mas… - Noovyis : (Torino, “pugni in faccia e al costato perché lesbica”. 15enne denuncia aggressione) Playhitmusic - - SimoneAlliva : Lisa ha 15 anni. Veste con abiti over-size, stile hip hop. Un signore la ferma e la prende a pugni urlando 'lesbica… -