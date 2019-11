Torino | 15enne lesbica aggredita all’uscita della metro | “Sei femmina | non puoi vestire

Torino - 15enne presa a insulti e a pugni perché lesbica : Pina Francone La teenager è stata assalita all'uscita della stazione della metro di Porta Nuova: "È successo per via del mio modo di vestire" "Mi hanno aggredita perché sono lesbica e mi vesto indossando abiti da uomo". Una ragazza di 15 anni è stata assalita all'uscita della stazione della metropolitana di Porta Nuova, a Torino. La giovane stessa ha sporto denuncia alle forze dell'ordine cittadine per quanto subito e parla di ...

Torino - 15enne picchiata in piazza da un adulto perché lesbica : Una ragazza torinese di 15 anni è stata picchiata da un uomo giovedì mattina mentre andava a scuola: "Mi ha afferrata per un braccio e mi ha costretta a girarmi, poi ha messo il suo viso quasi contro il mio gridandomi che ero vestita da maschio e che facevo schifo, gridando numerose volte lesbica di merda. Poi all’improvviso mi è arrivato un pugno in faccia".Continua a leggere