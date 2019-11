TikTok sotto indagine del governo degli Stati Uniti

TikTok sotto indagine negli USA : potrebbe minacciare la sicurezza nazionale : TikTok, la nuova app che spopola fra giovani e giovanissimi, è sotto indagine negli Stati Uniti per verificare se costituisca o meno una minaccia per la sicurezza nazionale. Il collegamento alla sicurezza deriva dal fatto che l’app sia di produzione cinese, e in particolare dell’azienda ByteDance, titolare anche di Musical.ly a seguito di un’acquisizione che risale al 2017. Ai tempi il Comitato americano per gli investimenti ...