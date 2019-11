Tennis – Ritorno rimandato per Kim Clijsters | infortunio al ginocchio per la tennista

Tennis – Murray - ritorno lento e costante : “cerco di riposare il più possibile - l’anca sta bene e posso migliorare” : Andy Murray migliora lentamente ma in maniera costante : il Tennis ta scozzese rassicura sulle condizioni dell’anca dopo l’operazione e dà la colpa del ko di Zhuhai alla stanchezza Nonostante la sconfitta agli ottavi di Zhuhai contro De Minaur, Andy Murray sta provando a tornare su buoni livelli. L’infortunio all’anca sembra ormai passato e il Tennis ta scozzese migliora lentamente, ma in maniera costante . Contro il ...

Tennis - clamoroso secondo ritorno di Kim Clijsters sette anni dopo il ritiro! Sarà al via dal 2020 : A volte ritornano? Sì, certo, ma la notizia di giornata che scuote il mondo del Tennis e dello sport in generale è l’annuncio quasi inverosimile del ritorno alle competizioni ufficiali dal 2020 della belga Kim Cljsters, vincitrice di quattro tornei Grandi Slam (Australia 2011 e tre US Open nel 2005, 2009 e 2010). Uno dei talenti più cristallini del Tennis femminile, capace di trionfare sia in singolo ma forse ancora più determinante in ...