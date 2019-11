Tennis | Kim Clijsters rinvia il rientro per infortunio a un ginocchio

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 4 novembre 2019) Si allontana il momento deldi Kim. La belga, vincitrice in carriera di 41 titoli sul circuito WTA tra cui 4 Slam, ha infatti dichiarato tramite il proprio profilo Facebook che dovrà aspettare ancora un po’ prima di tornare a calcare i campi da. Queste le sue parole: “Ho dovuto prendere la decisione di non competere in gennaio. Sto recuperando da unal. Si tratta di un contrattempo, ma sono ugualmente determinata a tornare al gioco che amo. Apprezzo mostro il vostro sostegno e incoraggiamento“. Kimaveva annunciato nelle scorse settimane il proprio secondo ritorno sui campi da, con un effetto dirompente sull’intero circuito. Tutti si sono chiesti quanto la belga potesse realmente andare avanti e competere in una WTA cambiata dal tempo in cui duellava con le sorelle Williams, la connazionale Justine Henin, ...

